‘Mavi Girne Havayolu’ ismi hakkında bakın vatandaş ne düşünüyor?

Gündem Kıbrıs Mikrofonuna konuşan vatandaşlar, ‘Mavi Girne Havayolu’ ismini mantıksız buldu.

Esengül AYKAÇ - ÖZEL HABER

Vatandaşların yeni havayolunun ismiyle ilgili görüşleri şu şekilde oldu:

“Mavi Girne Havayolu isminin denizlerdeki sondajlar ile alakalı olduğunu düşünüyorum. Keşke milli olmasaydı çünkü milli olması için KKTC’nin olması gerekir. Özel hisseler var ve yüzde yüzü bizim değilse, bizim olduğu anlamına gelmez. Mavi Girne Havayolu ismi bana ‘Mavi Vatan’ı çağrıştırıyor”

“Yeni Havayolu şirketi hakkındaki açıklamaların gerçekleşeceğine inanmıyorum”

"Milli Havayolu şirketinin isminin sadece Girne’ye mal olmasını istemezdim. Adanın geneline uygun bir isim bulabilirlerdi. Adanın her tarafı mavi Erhan Bey maviliği neden sadece Girne’ye mal etti?”

“Mavi Girne Havayolu ismi kullanılsın. Çünkü KKTC’nin tek milli havayolu vardı o da Kıbrıs Türk Havayollarıydı. Bundan sonraki süreçte Mavi Girne Havayolu isminin kullanılmasını mantıklı buluyorum. Girne bölgesinin adanın en güzel yeri olduğunu düşünüyorum. Aynı topraklarda yaşadığımız için ‘Mavi Girne Havayolu’ isminin kullanılmasını doğru buluyorum”

“Mavi Girne Havayolu ismini mantıklı bulmadım. Bence Kıbrıs’ta yaşamış birçok değerimiz var. Bu kişilerin isimleri milli havayolu şirketine verilebilirdi. Mavi Girne Havayolu isminin mantığını anlayamadım”

“Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı’nın yeni havayolu şirketi hakkında yaptığı açıklamaları görünce çok güldük. Mavi Girne Havayolu ismini mantıklı ve ciddi bulmuyorum. Böylesi bir projenin hayata geçirileceğine de inanmıyorum. Milli havayolu şirketinin ismi ülke geneline yakışır bir isim olmalıydı”

“Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı’nın söylediklerine pek güvenmiyorum. Bugüne kadar söyleyip de yaptığı bir şey olmadı. Mavi Girne ismi sanki Kuzey Kıbrıs’ta Girne’de başka bir yer yokmuş gibi düşündürüyor”