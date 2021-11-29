Maviş: Gönyeli İlkokulu’nda 43 koronavirüs vakası var

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Eğitim Sekreteri Burak Maviş, ‘Damla Dabis ile Gün Başlarken’ isimli programa telefonla bağlanarak, açıklamalarda bulundu.

"43 VAKA VAR"

Gönyeli İlkokulu’nda eylem yapacaklarını hatırlatan Maviş, yeni varyantlar nedeniyle ülkelerin kapılarını kapattığını söyledi. Öğretmen ve okul yönetiminin söylemlerine Sağlık Bakanlığının değer vermediğini ifade eden Maviş, “Kimse dinlemiyor. 43 vakaya ulaşıldı. Öğretmenlerden tek tek teyit ettik” dedi.

"UZAKTAN EĞİTİME GEÇİLMELİ"

Sağlık Bakanlığının 34 vaka olduğunu belirten Maviş, arada 9 vaka fark olduğunu belirtti. Okulda 1 haftalığına uzaktan eğitime geçilmesi gerektiğini söyleyen Maviş, okulda yapılan taramaya 227 öğrencinin katılmadığının altını çizdi. Okuldaki 4 sınıfta halihazırda uzaktan eğitimin yapıldığını ifade eden Maviş, “Bu okulun uzaktan eğitime geçmesi gerekir” dedi.

Kaynak: Kıbrıs Postası