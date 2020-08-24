MAVİŞ: “UZAKTAN EĞİTİM MÜMKÜN DEĞİL”

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası Eğitim Sekreteri Burak Maviş, okulların açılacak olmasından dolayı ailelerin endişe duydukları konulara açıklık getirdi.

Maviş, ülke koşulları ve uzaktan eğitime yapılan yatırımla şu an uzaktan eğitim yapılabilmesinin mümkün olmadığını belirtirken, Eğitim ve Kültür Bakanlığı’nın 50 bin kapasiteli bir server aldığını ancak kurulumunun hâlâ devam ettiğini söyledi.

Uzaktan eğitimin arzu edilen şekilde olabilmesi için 4 bin sanal sınıfa ihtiyaç olduğunu söyleyen Maviş, bunun bedelinin de 3 milyon Euro’ya denk geldiğini söyledi.

“Bakanlık gerekli yatırımını yapıp zamanında temizlik malzemelerini tedarik edip okula ulaştırırsa, sağlık kitleri hazır olursa, taşımacılıkla ilgili önlemler açıklanırsa endişe azalacak ve veliler güven duyup çocuklarını okula gönderecekler” şeklinde açıklamalarına devam eden Maviş, okulların açıldıktan sonra yeniden kapanması durumunda, özel okullarla devlet okulları arasında ciddi ekonomik ve sosyal eşitsizliklerin doğacağına dikkat çekti.

Danimarka ve Norveç’te ailelerin çocuklarını sisteme güvenerek okullara göndermeye başladıklarını da söyleyen Maviş, burada da o güvenin yakalanması gerektiğine vurgu yaptı.