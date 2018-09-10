Mavroyannis: “ Kranidiotis'in vizyonu AB'ye katılım ve çözümdü”

Kıbrıs kökenli olan ancak Yunanistan Dışişleri Bakan Yardımcısı görevini yürütürken uçak kazasında ölen ve Güney Kıbrıs’ın AB üyeliğinin temellerinin atılmasında büyük rol oynayan Yannos Kranidiotis için EDEK tarafından anma töreni düzenlediği belirtildi.

Alithia gazetesine göre, anma töreninde bir konuşma yapan Rum müzakereci Andreas Mavroyannis, Yannos Kranidiotis’in siyasi planlamasının çifte hedefinde, Güney Kıbrıs’ın AB’ye katılımı ile Kıbrıs sorununun çözümünün bulunduğunu ifade etti.

Mavroyannis, “üstat” olarak nitelendirdiği Kranidiotis’in, Güney Kıbrıs’ın AB’ye katılım sürecinde katalizör olduğunu da belirtti.