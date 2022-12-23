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Maydanozda limit üstü kalıntı!

Tarım Dairesi gıda analiz sonuçlarına göre maydanozda limit üstü kalıntıya rastlandı.

23 Aralık 2022 Cuma 15:23
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Maydanozda limit üstü kalıntı!



Tarım Dairesi'nden yapılan açıklama şu şekilde:

Tarım Dairesi 16-22 Aralık 2022 tarihleri arasında ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı. İthal ve Yerli Ürünlerden numune alınarak Devlet Laboratuvarında yapılan analizler neticesinde çıkan sonuçlar Avrupa Birliğinde kullanılan Pestisit Kalıntı Limitlerine göre değerlendirilerek aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir.

İthal ürünlerde 21 numunede 21 numune temiz olup, limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilen ürüne rastlanılmamıştır.

Yerli ürünlerde 12 numunede 11 numune temiz olup tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edilen 1 ürüne rastlanılmıştır.

Mevlevi köyü sakinlerinden Birol Kırmızıdam’a ait Maydanozda tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürünün imhasına karar verilmiştir.

Anahtar Kelimeler:
Tarım DairesiMaydanozLimit üstü Kalıntı
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