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Maydanozda limit üstü kalıntı

Tarım Dairesi 1 Temmuz 2022 - 7 Temmuz 2022 tarihleri arasında ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı.

08 Temmuz 2022 Cuma 10:24
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Maydanozda limit üstü kalıntı
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İthal ve Yerli Ürünlerden numune alınarak Devlet Laboratuvarında yapılan analizler neticesinde çıkan sonuçlar Avrupa Birliğinde kullanılan Pestisit Kalıntı Limitlerine göre değerlendirilerek aşağıdaki sonuçlar elde edildi.

İthal ürünlerde 39 numunede 38 numune temiz olup, limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilen 1 ürüne rastlanıdı.

Selgün Tic. Ltd. ait Kirazda limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürün firmanın isteği üzerine imha edildi.

Yerli ürünlerde 15 numunede 14 numune temiz olup limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilen 2 ürüne rastlandı.

Gaziveren sakinlerinden Ahmet Çetin ve Ayşe Akçam’a ait maydanozlarda limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürünler imha edildi.

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