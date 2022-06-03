Künye
Kıbrıs 28
az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Ölümlü kazada mahkemeden yeni gelişme!
Ölümlü kazada mahkemeden yeni gelişme!
Kuyumcuyu kurşunladı; tutuksuz yargılanacak
Kuyumcuyu kurşunladı; tutuksuz yargılanacak
Uyuşturucudan tutuklandılar!
Uyuşturucudan tutuklandılar!
Ölümlü kazada araç sürücüsü mahkemeye çıkartıldı
Ölümlü kazada araç sürücüsü mahkemeye...
İhbar, pusu, 2 tutuklu! Moloz yığınları arasından uyuşturucu
İhbar, pusu, 2 tutuklu!

Mayıs ayında hayat pahalılığı ne oldu? İşte detaylar...

Mayıs ayı hayat pahalılığı açıklandı...

03 Haziran 2022 Cuma 12:55
630 Okunma
Mayıs ayında hayat pahalılığı ne oldu? İşte detaylar...

İstatistik Kurumu, mayıs  ayı Tüketici Fiyatları Endeksini açıkladı. Mayıs ayı enflasyonu yüzde 6.63. olarak belirlendi.

Tüketici Fiyatları Endeksi'ne göre, mayıs ayında fiyatlar bir önceki aya göre yüzde 6.63 arttı. 5 aylık fiyat artışı yüzde  43.10’a ulaşırken, yıllık enflasyon da yüzde yüze yaklaşarak 98.12 oldu.

İstatistik Kurumu verilerine göre,  mayıs ayında,  en çok fiyatı artan ilk 3 mal; yüzde 266,31 ile karpuz,  yüzde 62.36 ile lens bakım ilaçları ve  yüzde 54.44 ile yurt dışı turlar oldu. En çok fiyati düşen ilk üç mal da;  yüzde 70.71 salatalık,  yüzde 63.57 çarliston biber ve  yüzde 57.18 ile dolmalık biber olarak sıralandı.

  Ana harcama grupları itibariyle bir önceki aya göre en yüksek artış $.26 ile Lokanta ve Oteller ana grubunda gerçekleşti.

 Eğlence ve Kültür ana grubunda , Mobilya, Ev Aletleri ve Ev Bakım Hizmetleri ana grubunda %9.77, Giyim ve Ayakkabı ana grubunda %8.95, Gıda ve Alkolsüz İçecekler ana grubunda %6.50, Ulaştırma ana grubunda %3.48, Sağlık ana grubunda %3.16, Alkollü İçecekler ve Tütün ana grubunda %1.93, Çeşitli Mal ve Hizmetler ana grubunda %1.71, Haberleşme ana grubunda %0.93 ve Eğitim ana grubunda %0.66 artış, Konut, Su, Elektrik, Gaz ve Diğer Yakıtlar ana grubunda %3.03 azalış görüldü.

Bir önceki aya göre, endekste kapsanan 495 maddenin ortalama fiyatlarında artış,83 maddenin ortalama fiyatlarında ise düşüş gerçekleşti.

Son Güncelleme: 03.06.2022 13:55
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Mağusa'da mide bulandıran olay!
Mağusa'da mide bulandıran olay!
Maliye Bakanı'ndan önemli açıklamalar!
Maliye Bakanı'ndan önemli açıklamalar!
4 gün yağmur bekleniyor
4 gün yağmur bekleniyor










    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim