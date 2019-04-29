Kıbrıs Türk Benzinciler Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Levent Çağdal yazılı açıklamasında, birlik yönetim kurulunun aldığı bu yöndeki kararı duyurarak, halkı, mağdur olmaması için bugün ve yarın akaryakıt ikmallerini yapması çağrısında bulundu.
! mayıs'ta benzinciler kapalı olacak!
29 Nisan 2019 Pazartesi 16:34
Kıbrıs Türk Benzinciler Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Levent Çağdal yazılı açıklamasında, birlik yönetim kurulunun aldığı bu yöndeki kararı duyurarak, halkı, mağdur olmaması için bugün ve yarın akaryakıt ikmallerini yapması çağrısında bulundu.