Maymun çiçeği Adada... Peki vatandaş bu konuda ne biliyor?

-ÖZEL HABER

Ülkemizde bir kişide maymun çiçeği vakasının tespit edilmesiyle, hastalıkla ilgili sorular da gündeme geldi.

Maymun Çiçeği nedir, nasıl bulaşır, hastalık nasıl seyreder? Bu konularda ne kadar bilgi sahibiyiz...

Gündem Kıbrıs mikrofonlarını vatandaşlara uzattı, maymun çiçeğini sordu...

Hakan isimli vatandaş:

Maymun çiçeğini yeni duydum. Bir çeşit hastalıktır. Ülkemize her yerden insan geldiği için başka türden olan hastalıkların gelmesi de oldukça normal. Maymun çiçeğinin salgınlık durumunu bilmiyorum, onu da doktorlar bilecek. Herkes işini yapacak.

Hasan Menek:

Maymun Çiçeği hastalığını ilk defa duyuyorum. Konu hakkında bilgi veren yok. Sürekli yeni bir hastalık ile karşı karşıyayız. Bu hastalıklara maymun işi, köpek işi, maydanoz işi diyen diyene gidiyor…

Kamil Diren:

Ülkemizde bir kişide maymun çiçeği görüldü. Umarım ilerleyen günlerde bu hastalığın sayısı artmaz.

Mustafa Sönmez:

Güney’den bu tarafa gelen kişileri denetlemiyorlar. Maymun çiçeği insan vücudunda meydana geliyor. Sağlık Bakanlığı’na bu konu hakkında çok fazla iş düşüyor.

Diğer vatandaşlar da şunları söyledi:

Maymun çiçeği bir çeşit bulaşıcı hastalıktır. Bu da Sağlık Bakanlığı’nın tedbir alacağı bir konudur. Biz vatandaşlar olarak Sağlık Bakanlığı’nı maymun çiçeğinin yaygınlık kazanmaması adına göreve çağırıyoruz.