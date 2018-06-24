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Mazlum gözyaşları ile uğurlandı

Girne’de Karakum Halk Plajı’nda önceki gün saat 16.00 sıralarında denize giren ve boğularak hayatını kaybeden 12 yaşındaki Sıla Mazlum dün son yolculuğuna uğurlandı.

24 Haziran 2018 Pazar 12:44
Mazlum gözyaşları ile uğurlandı

Havadis'te yer alan habere göre, Girne’de Karakum Halk Plajı’nda önceki gün saat 16.00 sıralarında denize giren ve boğularak hayatını kaybeden 12 yaşındaki Sıla Mazlum dün son yolculuğuna uğurlandı.

Bayraktar Ortaokulu öğrencilerinden Sıla Mazlum, dün Lefkoşa’da İsmail Safa Camisi’nde ikindi namazına müteakiben kılınan cenaze namazının ardından Lefkoşa Mezarlığı’na defnedildi.

Küçük kızın cenazesine ailenin yanı sıra, Bayraktar Ortaokulu öğretmenleri, Mazlum’un arkadaşları ve çok sayıda aile yakını katıldı.

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