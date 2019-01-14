Mazot deposu içinde umuda yolculuk…

Gamze PİR BAYKUR

Mersin Limanı’ndan Mağusa Limanı’na dün sabah bir yük gemisi ile gelen bir TIR aracın mazot deposunda umuda yolculuk eden Suriye uyruklu 2 kaçak göçmen yakalandı. Elde edilen bilgilere göre daha iyi bir yaşam için umut yolculuğuna çıkan Suriyeli kaçak göçmenler yaklaşık 6 gün önce konu TIR aracın mazot deposuna insan tacirleri tarafından gizlendi. Dün sabah ise Mağusa Limanı’na gelen ve gümrük işlemleri için bekleyen TIR’ın mazot deposunda havasızlıktan fenalık geçiren kaçak göçmenler, depoya vurup ses çıkarmaları üzerine tespit edildi.

Havasızlıktan ölüyorlardı…

Boş bir mazot deposu içerisinde umut yolculuğuna çıkan kaçak göçmenler yine ölümle burun buruna geldi. Havasızlıktan dolayı fenalık geçiren kaçak göçmenler saklandıkları depodan çıkarılarak Mağusa Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kısa süreli tedavinin ardından ise hastaneden taburcu edilen kaçak göçmenler Mağusa Liman Karakoluna götürülerek sorgulandı.

15 gün önce yine gelmişti…

Mazot deposuna saklanarak KKTC’ye girmeye çalışan kaçak göçmenlerden bir tanesi 15 gün önce yine bir TIR dorsesine saklanarak Mağusa Limanına gelmişti. 30 Aralık 2018 tarihinde 20 kişi ile birlikte gelen kaçak göçmen yine saklandığı TIR dorsesinde havasız kalmış ve fenalık geçirerek hastaneye kaldırılmıştı. Konu kaçak göçmen Türkiye’ye geri gönderilmeyi beklerken “Yine geleceğim” demişti. Mazot deposuna gizlenerek Mağusa Limanına gelen 2 kaçak göçmenin Türkiye’ye gönderilmesi bekleniyor.