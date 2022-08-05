Mazot desteği ödemeleri, haftaya başlayacak!

Maliye Bakanı Alişan Şan, KKTC Balıkçılar Birliği Başkanı Kemal Atakan ile As Başkan Hür Alevkayalı’yı kabul etti.

Bakanlıktan verilen bilgiye göre, Şan, balıkçıların sorunlarıyla taleplerini dinledi.

Geçimini balıkçılıkla sağlayan esnafın destekleneceğini belirten Maliye Bakanı Şan, KKTC Balıkçılar Birliği’nin alacağı mazot desteğinin ödemelerine gelecek hafta başlanacağını açıkladı.

Maliye Bakanı Alişan Şan, sektör ve paydaşlarla diyalogdan yana olduklarını kaydederek, öneri ve projelere her zaman açık olduklarını vurguladı.

Atakan

KKTC Balıkçılar Birliği Başkanı Kemal Atakan, Maliye Bakanı Alişan Şan’a görevinde başarılar diledi, sektörün sorun, sıkıntı ve taleplerini aktardı.

Başkan Atakan, hem küresel, hem de yerel anlamda ekonomik sorunlar yaşandığını, sektörün tükenme noktasına geldiğini söyledi.

Atakan, Maliye Bakanı Alişan Şan’a, sektörün sıkıntılarının bir önce giderilmesi için şu talepleri aktardı:

“Vergisiz akaryakıt desteği konusunda, 2021 yılına ait ödenmemiş mazot desteğinin ödenmesi, balıkçılık sektörün sürdürülebilmesi için projeler karşılığı desteklenip özellikle gençlerin teşvik edilmesi ve döviz krizinin yaşandığı bu dönemde ödemelerin zamanında yapılması…”