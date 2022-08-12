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Mazot hırsızlığından 4 kişi tutuklandı

Mazot hırsızları yakayı ele verdi. 4 kişi hırsızlıktan tutuklandı.

12 Ağustos 2022 Cuma 12:49
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Mazot hırsızlığından 4 kişi tutuklandı


Polisten yapılan açıklama şu şekilde:

10.08.2022 tarihinde, Alsancak’ta faaliyet gösteren bir otelin jeneratör odası içerisinde bulunan mazot tankından toplam 2.671,2 TL değerindeki 120 litre mazot çalınmıştır. Olay polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, meselede zanlı olarak görülen otel çalışanları H.A.(E-30), A.K.(E-37) ve B.M.A.(E-24) tutuklanmıştır.

Yürütülen soruşturma kapsamında, çalınan mazotu 2.160TL karşılığında hırsızlık olduğunu bilerek M.D.(E-51) satın aldığı tespit edilmiştir. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

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