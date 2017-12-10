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MDP, Afrika Gazetesi önüne siyah çelenk bıraktı

MDP’den yapılan açıklamaya göre, gazete önünde eylem de yapılırken, Milliyetçi Demokrasi Partisi Genel Başkanı Buray Büsküvütçü, tepkilerini ortaya koymak için toplandıklarını belirtti.

10 Aralık 2017 Pazar 14:07
MDP, Afrika Gazetesi önüne siyah çelenk bıraktı
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Milliyetçi Demokrasi Partisi (MDP), Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret içeren karikatür yayımladığı gerekçesiyle Afrika Gazetesi’ni siyah çelenkle protesto etti.

MDP’den yapılan açıklamaya göre, gazete önünde eylem de yapılırken, Milliyetçi Demokrasi Partisi Genel Başkanı Buray Büsküvütçü, tepkilerini ortaya koymak için toplandıklarını belirtti.

Büsküvütçü, “Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın politikasını beğenmeyebilir eleştirebilirsiniz ama bu karikatür ifade özgürlüğü değil düpedüz hakarettir… Politikalarına katılmamak en doğal hakkınız olduğu gibi o makama saygı duymakta mecburiyetimizdir” ifadelerini kullandı.

 Konuşmaların ardından gazete önüne siyah çelenk bırakıldı.

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