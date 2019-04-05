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MDP, Alparslan Türkeş’i andı

05 Nisan 2019 Cuma 16:00
MDP, Alparslan Türkeş’i andı
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Milliyetçi Demokrasi Partisi (MDP), “25 Kasım 1917 yılında Lefkoşa’da doğan ve tüm Türk dünyası için sembol haline gelen Başbuğ Alparslan Türkeş’i, vefatının 22. yılında, hasretle, özlemle ve rahmetle andığını” belirtti.
MDP, Alparslan Türkeş’in vefatının 22. yıl dönümü nedeniyle. Lefkoşa, Gazimağusa ve Girne’de cuma namazı çıkışında camilerde ve cami önlerinde lokma dağıtımı gerçekleştirdi.

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MDP açıklamasında, “Türk dünyasına bıraktığı “9 Işık Doktrini” ile siyasette ve düşünsel alanda önemli bir çığır açan Başbuğ, kurulmasına vesile olduğu “Ülkü Ocakları” ile de gençliği kötü alışkanlıklardan uzak tutmuş, ocakları ilim, irfan yuvası olarak tüm Türk dünyasına yaymıştır” denildi.
Açıklamada “Türk Turan davası adına her türlü mücadeleyi veren ve yeri geldiğinde ağır bedeller de ödemeyi bilen Türkeş’in bıraktığı en büyük mirasın ahlak ve fazilet sahibi Türk gençliği olduğu” kaydedildi.
MDP açıklamasında, “Bizler de; Türklük gurur ve şuuru, İslam ahlak ve faziletini şiar edinmiş yeni nesiller olarak, Başbuğumuzun mirasına sahip çıkacak ve Türk dünyasına hizmet vermeye devam edeceğiz” ifadeleri kullanıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Alparslan TürkeşMDP
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