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MDP BAŞKANI BÜSKÜVÜTÇÜ TÜRKEŞ’İN ÖLÜM YILDÖNÜMÜ DOLAYISIYLA MESAJ YAYIMLADI

Milliyetçi Demokrasi Partisi (MDP) Genel Başkanı Buray Büsküvütçü, Alparslan Türkeş’in ölüm yıldönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

04 Nisan 2021 Pazar 09:10
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MDP BAŞKANI BÜSKÜVÜTÇÜ TÜRKEŞ’İN ÖLÜM YILDÖNÜMÜ DOLAYISIYLA MESAJ YAYIMLADI

Büsküvütçü, mesajında, “Çile, inanç ve azimle geçen bir ömür” diyerek, 25 Kasım 1917’de Lefkoşa’da hayata gözlerini açan Türkeş’in, ömrünü Türklük şuuruyla milliyetçilik davasına adamış büyük bir devlet adamı olduğunu belirtti.

Alparslan Türkeş’in en zor, en sıkıntılı dönemlerde dahi biran olsun geri adım atmayıp ̧ inandığı davasından ve yol arkadaşlarından vazgeçmediğini kaydeden Büsküvütçü, şunları dile getirdi:

“Çile çekmiştir, sıkıntı çekmiştir, hapis yatmıştır ama vatanı, bayrağı ve devleti için her sıkıntıdan her çileden sonra yeniden ayağa kalkıp en ön sırada mücadele etmeye, ülkesi ve milleti için çalışmaya devam etmiştir.

‘Ülküsüz insan çamurdan farkı olmayan bir varlıktır’ diyerek Türklüğün peşinden koşan koca bir nesil yetiştirmiştir.

Lefkoşa’da 25 Kasım 1917 yılında doğan güneş, bugün Türkiye Cumhuriyeti Devletini ve dolayısıyla Türk dünyasını aydınlatan güneştir.

İnandığı gençleri ve dava arkadaşları onu hiçbir zaman yalnız bırakmamış ve bırakmayacaktır.

Ruhu Şad Mekanı Cennet Olsun.

Yıllar önceki  konuşmalarında bugünleri özetler niteliğinde birçok cümlesi vardır. İleri görüşlü geleceği tasarlayan büyük bir devlet adamı olan Başbuğumuz Alparslan Türkeş’i vefatının yıldönümünde saygı sevgi ve rahmetle anıyoruz.”

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