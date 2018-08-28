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MDP, Beş yıldızlı otellerin, işletmelerin iş yapmasını imkansız hale getirdiğini savundu

Milliyetçi Demokrasi Partisi (MDP) Genel Sekreteri Aktaç Atai, otellerde uygulanan her şey dahil sisteminin, otellerin çevresindeki işletmelerin iş yapmasını imkansız hale getirdiğini ileri sürdü.

28 Ağustos 2018 Salı 16:05
MDP, Beş yıldızlı otellerin, işletmelerin iş yapmasını imkansız hale getirdiğini savundu

Atai yaptığı yazılı açıklamada, “Her şey dahil sistemi ile turistin otelden çıkmadığı, çıksa da fotoğraf çekip geri oteline geri döndüğü bir turizm modeli yaratılmıştır” dedi.

Beş yıldızlı otellerin, müşterilerini memnun etmek için her imkanı ayağına getirme gayretinin birçok letmeyi batma noktasına getirdiğini kaydeden Atai, “Otellerin içinde marketten kuaföre kadar her şey mevcut iken, çevre esnafının iş yapabilmesi imkansız hale gelmiştir. Dolayısı ile her şey dahil sistemi ülkemiz için sadece turizm istatistiklerini şişirmekten öteye geçmemektedir” ifadelerine yer verdi.

Dünyanın pek çok ülkesinde bölge halkının sektöre paydaş yapıldığını belirten Atai, “Girit adası turizm modeli, bunun için çok doğru bir örnektir. Pansiyonculuk ve 3 - 4 yıldızlı tesisleşmenin önünü açacak teşvikler verilmeli, turist ile esnafı buluşturacak yöntemler üzerinde çalışılmalıdır” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
MDPIşletmelerBeş Yıldızlı OtellerGündemKıbrıs
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Vatandaş 2018-08-28 21:29:23

Yaşa be Atai gardaş..Çok ama çok önemli bir hususu ortaya koydun..Ama Kıtsab'da iş yok..Beceriksiz bilgisiz bir yönetimle nereye kadar gidilir muamma!

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