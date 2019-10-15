MDP, Cumhurbaşkanlığı Sarayı’na siyah çelenk bıraktı

Milliyetçi Demokrasi Partisi (MDP) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın yapmış olduğu Pınar Barışı Harekatı açıklamalarından dolayı Cumhurbaşkanlığı Sarayı’na siyah çelenk bıraktı.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’ya mektup gönderen MDP’liler, daha sonra Türkiye Cumhuriyeti Büyük Elçiliği’ne giderek açıklamalarda bulundu.

MDP’den verilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanlığı Sarayı önünde açıklama yapan MDP Genel Sekreteri Derviş Sunalp Sencer, tarihinin en badireli safhalarından birini yaşamakta olan Türkiye Cumhuriyeti’nin, sırf manevî olsa dahi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kayıtsız şartsız desteğini beklemekte haklı olduğunu belirtti. Genel Sekreter Derviş Sunalp Sencer,sözlerini şu ifadelerle sürdürdü:

“Kahraman Türk Silâhlı Kuvvetleri’nin, vatan hudutlarını ve bütünlüğünün müdafaası meşru maksadıyla başlattığı ve devam ettirmekte olduğu ‘Barış Pınarı Harekâtı’ hakkındaki beyanatınızın milliyetçi ve vatanperver Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yurttaşları saflarında büyük bir infial ve hüsrana sebebiyet verdiği muhakkak ki malûmunuzdur. 20 Temmuz 1974 Barış Harekâtı’nı bir savaş olarak vasıflandırmanız hem savaş hukuku hem de tarihî gerçeklerle tezatta olduğu gibi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kuruluşuna zemin teşkil eden hususları da yıpratıcı mahiyettedir”

Akıncı’nın yanlış anlaşıldığı mealindeki açıklamalarının maalesef, tatminkâr olmaktan uzak olduğunu belirten Sencer, “Tarihinin en badireli safhalarından birini yaşamakta olan Türkiye Cumhuriyeti, sırf manevî olsa dahi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kayıtsız şartsız desteğini beklemekte her hakkı haizdir. Devlet mevkilerinde olanların şahsî tavırları her ne olursa olsun, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı olan Türkler, bu desteği eksiksiz vermekte olduklarını beyan ederler” dedi.

Milliyetçi Demokrasi Partisi yöneticileri Cumhurbaşkanlığı önünde açıklama yaptıktan sonra Türkiye Cumhuriyeti Büyük Elçiliği’ne giderek Büyükeliçi Ali Murat Başçeri’ye iletilmek üzere ‘Özür Mektubu’nu teslim etti.

Büyük Elçilik Önünde açıklama yapan Genel Sekreter Sencer, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın Barış Pınarı Harekatı ile ilgili düşüncelerinin Kıbrıs Türk Halkı’nın düşüncelerini yansıtmadığını, Kıbrıs Türk Halkı olarak anavatan Türkiye ile Mehmetçiğimizin yanında olduklarını belirtti.

MDP Genel Başkanı Buray Büsküvütçü, bir demet çiçek ile birlikte ‘Özür Mektubu’nu Büyükelçi Ali Murat Başçeri’ye teslim edilmek üzere Büyükelçilik yetkililerine teslim etti.