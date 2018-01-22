MDP eylemlerde taşkınlık yapılmaması çağrısında bulundu

MDP Genel Başkanı Buray Büsküvütçü yaptığı yazılı açıklamada, Afrika Gazetesi’nin Türkiye’yi işgalci addeden haberi ile bazı milletvekilinin konuyla ilgili açıklamasını kınadı ve “bu gibi açıklamaların toplumsal iç barışa zarar verebileceğini” belirtti.



Provokasyon, polemik ve kutuplaşmaları kaygı ile seyrettiklerini belirten Büsküvütçü, bahse konu söylemlere karşı, hukuk çerçevesinde “kalıcı tedbirler” alınmasını beklediklerini kaydetti.



TSK ve milli varlığa yönelik her türlü saldırının kabul edilemez olduğunu kaydeden Büsküvütçü, “Başta Cumhurbaşkanımız Mustafa Akıncı olmak üzere Cumhuriyet Meclisimizde yer alan tüm siyasi parti temsilcilerinin daha temkinli davranmaları, gerilen ortamda söylem ve eylemleri ile toplum hassasiyetlerinin örtüşmesi gerekliliğine dikkat çekeriz” dedi.



Tüm parti üyelerini bu süreçte gerçekleşecek protesto gösterilerine katılmaya çağıran Büsküvütçü, “Gösterilerde taşkınlık yapılmaması, soğukkanlı olunması ve demokratik çerçevede eylemler düzenlenmesi hususunda, Türklük bilinci ile güvenlik kuvvetlerimize yardımcı olmalarını rica ederiz” dedi.