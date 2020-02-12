Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Samsung yeni telefonları S20 ve Galaxy Z Flip'i tanıttı
Samsung yeni telefonları S20 ve...
Fazla vitamin hasta edebilir
Fazla vitamin hasta edebilir
Vücudu hücresel yaşlanmaya karşı koruyor
Vücudu hücresel yaşlanmaya karşı koruyor
Kanada’da 11 milyon yıllık ‘ölüm meleği’ fosili bulundu
Kanada’da 11 milyon yıllık ‘ölüm...
Acun Ilıcalı Survivor 2020 yarışmacılarını açıkladı
Survivor 2020 kadrosu açıklandı

MDP'nin adayı Çiner...

Milliyetçi Demokrasi Partisi (MDP), nisan ayında yapılacak seçimde Cumhurbaşkanı adayı olarak Dr. Fuat Türköz Çiner’i belirlediğini açıkladı.

12 Şubat 2020 Çarşamba 16:12
MDP'nin adayı Çiner...
banner48

MDP’den yapılan açıklamada, partinin Cumhurbaşkanlığı seçimine milli ve manevi değerlerde buluşabilecekleri çatı adayla girmek için yoğun çaba sarf etmesine rağmen sonuç alamadığı, tüm çabalara karşın diğer partilerden milli bir tavır göremediği belirtildi.
Bu bağlamda ülke değerlerine sahip, bu değerleri koruyan ve geliştiren, ayrımcı siyaset yerine birleştirici siyaset güden, insan ayrımı yapan değil, milleti bir bütün gören milli bir aday ile seçimlerde yer alabilmek için parti içinde muhtemel aday adaylarının değerlendirildiği kaydedildi.
Bu değerlendirmelerde Dr. Fuat Türköz Çiner isminin ön plana çıktığını ifade edilen açıklamada, “Yaklaşık bir buçuk ay önce kendisine teklifimizi yaptığımızda ülkeye hizmet etmemin gurur vereceğini ve görevden kaçmayacağı cevabını aldık” denildi.
MDP açıklamasına şöyle devam edildi:
“Ülkemizin yetiştirdiği kıymetli bir bilim insanı olan, siyasetin içinde yozlaşma yaşamadan gelmiş, kendi kültürünün ve tarihinin bilincinde, her şeyden önce ülkem ve insanım diyen, bu uğurda gecesini gündüzüne katarak çalışan Türk Milliyetçisi Dr. Fuat Türköz Çiner’in ülkemizin beklediği özverili çalışma ve halkımızın tamamını kucaklayan bir aday olarak KKTC’nin yaşatılması ve tanıtılması İçin amansız mücadele vereceğine inancımız tamdır.  
Bütün bunların ışığında ‘sözde’ milliyetçi olduğunu iddia eden diğer siyasi partilere çatı aday konusunu bir kez daha düşünmelerini tavsiye eder, Milliyetçi Demokrasi Partisi olarak her duruma hazır olduğumuzu kamuoyuna bildiririz.”

Anahtar Kelimeler:
MDP
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
karpaz tilkisi 2020-02-12 17:32:13

ha senidin eksik şimdi tamamlandık.bakışlarından bellidir d.bahçeliden daha serseridir.

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
karpaz tilkisi 2020-02-12 17:33:57

bu sistemin panzehiri barıştır.senin gibiler barış ortamında yaşayamaz.çünki siz kan akmalı analar ağlamalı ki gelişesiniz.onun için inadına barış.

Cevapla
Beğenmedim! (0)
İlgili Haberler
Eroğlu: Ana vatansız KKTC olmaz
Eroğlu: Ana vatansız KKTC olmaz
Bir kaçak daha yakalandı!
Bir kaçak daha yakalandı!
Hırsızlık zanlısı cezaevine gönderildi!
Hırsızlık zanlısı cezaevine gönderildi!
Galeriler Videolar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim