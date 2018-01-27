MDP: "Polisin partimizi işgal etmesini kınıyoruz”

Milliyetçi Demokrasi Partisi (MDP) Genel Başkanı Buray Büsküvütçü, Barış ve Demokrasi Yürüyüşü'nün sonunda bazı “provokatörlerin” insanları MDP Genel Merkezi’ne saldırması için kışkırttığını iddia etti.

Büsküvütçü konuyla ilgili açıklamasında, parti yetkililerinin yürüyüş sonrası dağılan vatandaşlara karanfil ve zeytin dalları sunduğunu; sokaktaki kalabalıkla birlikte faşist zihniyetten uzak, demokrasiyi savunan bir parti olmanın bilinciyle “Kahrolsun Faşizm” sloganları attıklarını kaydetti.

Buray Büsküvütçü, parti merkezinde gündüz saatlerinde hoparlörlerle sokağa verilen Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın kendi sesinden “Benim 2 bayrağım var” şiiri ve “Mücahitler Marşı”nı çalmaları nedeniyle provokatör olarak anıldıklarına işaret etti.

Kışkırtmalar sonunda parti genel merkezinin saldırılara maruz kaldığını ve polisin "izinsiz olarak binaya girip, parti üyelerini zorla parti salonunda toplama girişiminde bulunduğunu” savunan Büsküvütçü, “Polisin, partideki arkadaşlarımızı linç etmek için girişimde bulunan kalabalığı dağıtmak yerine, partimizi işgal etmesini kınıyoruz” ifadesini kullandı.

Büsküvütçü, yürüyüş sonrasında MDP üyeleri ile halk arasında münakaşalar olduğu, karşılıklı sataşmalar yapıldığı yönündeki haberlerin ise gerçeği yansıtmadığını iddia etti.