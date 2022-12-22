MDP: Şehit Aileleri ve Malül Gaziler Derneği'nin yanındayız

Milliyetçi Demokrasi Partisi (MDP) Genel Başkanı Buray Büsküvütçü ile birlikte Genel Sekreter Yardımcısı H. Mert Coşkun, Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Ortak ve MYK Üyesi Hayrullah Aytekin Şehit Aileleri ve Malül Gaziler Derneği'ni ziyaret etti.

MDP Genel Başkanı Buray Büsküvütçü, bazı çevrelerin derneği itibarsızlaştırmak için harekete geçtiklerini öne sürerek, MDP olarak Şehit Aileleri ve Malül Gaziler Derneği'nin yanında olduklarını ifade etti.

Partiden yapılan açıklamaya göre, Dernek başkanı Benan'ın konuşmasında yanlış bir nokta bile olmadığını, devlet adabına yakışır şekilde tepkisini dile getirdiğini savunan Büsküvütçü sözlerini şöyle sürdürdü:

“Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yaşıyorsak burada varlığımızı sürdürüyorsak Müslüman Türk kimliğiyle hala bir devlet çatısı altında varlığımız sürdürebiliyorsak, bunu her şeyden evvel aziz şehitlerimizin vermiş olduğu mücadeleye, sonrasında da sağ kalan gazilerimizin vermiş olduğu mücadeleye borçluyuz. Ülkenin kuruluşundaki yoklukları, zorlukları anlayabilirdik. Ama bugün üzerinden neredeyse yarım asır geçti. Yarım asrın sonunda hala biz bu sorunları yaşıyorsak kurulduğumuz gündeki şartların daha gerisindeysek o zaman durup burada idarecilerimizi bir gözden geçirmemiz gerekiyor.”

Şehitlerin bütün milletin şehitleri olduğunu belirten Büsküvütçü, “Yalnızca bir partinin, bir zümrenin veyahut da belli bir ideolojik görüşün değil, bugün federasyon yanlısı olanın da, bugün üniter devlet yapısını savunanın da ailesinde muhakkak şehit vardır. Bugün Kıbrıs'ta şehidi olmayan evimiz, akrabası şehit düşmemiş olan insanımız yoktur” dedi.