Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT CANLI YAYIN YEREL SEÇİM
3 yıl hapis cezası aldı
3 yıl hapis cezası aldı
Öldüresiye adam dövdüler!
Öldüresiye adam dövdüler!
‘Park’ operasyonu: 230 gram uyuşturucu madde ele geçirildi
‘Park’ operasyonu: 230 gram uyuşturucu...
Sahte Parayla Iphone aldılar
Sahte Parayla Iphone aldılar
Ölümle tehdit edip darp etti
Ölümle tehdit edip darp etti
banner107

MDP: Şehit Aileleri ve Malül Gaziler Derneği'nin yanındayız

MDP Genel Başkanı Buray Büsküvütçü ile beraberindeki heyet Şehit Aileleri ve Malül Gaziler Derneği'ni ziyaret etti, MDP olarak Şehit Aileleri ve Malül Gaziler Derneği'nin yanında olduklarını ifade etti.

22 Aralık 2022 Perşembe 18:31
15 Okunma
MDP: Şehit Aileleri ve Malül Gaziler Derneği'nin yanındayız



Milliyetçi Demokrasi Partisi (MDP) Genel Başkanı Buray Büsküvütçü ile birlikte Genel Sekreter Yardımcısı H. Mert Coşkun, Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Ortak ve MYK Üyesi Hayrullah Aytekin Şehit Aileleri ve Malül Gaziler Derneği'ni ziyaret etti.

MDP Genel Başkanı Buray Büsküvütçü, bazı çevrelerin derneği itibarsızlaştırmak için harekete geçtiklerini öne sürerek, MDP olarak Şehit Aileleri ve Malül Gaziler Derneği'nin yanında olduklarını ifade etti.

Partiden yapılan açıklamaya göre, Dernek başkanı Benan'ın konuşmasında yanlış bir nokta bile olmadığını, devlet adabına yakışır şekilde tepkisini dile getirdiğini savunan Büsküvütçü sözlerini şöyle sürdürdü:

“Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yaşıyorsak burada varlığımızı sürdürüyorsak Müslüman Türk kimliğiyle hala bir devlet çatısı altında varlığımız sürdürebiliyorsak, bunu her şeyden evvel aziz şehitlerimizin vermiş olduğu mücadeleye, sonrasında da sağ kalan gazilerimizin vermiş olduğu mücadeleye borçluyuz. Ülkenin kuruluşundaki yoklukları, zorlukları anlayabilirdik. Ama bugün üzerinden neredeyse yarım asır geçti. Yarım asrın sonunda hala biz bu sorunları yaşıyorsak kurulduğumuz gündeki şartların daha gerisindeysek o zaman durup burada idarecilerimizi bir gözden geçirmemiz gerekiyor.”

Şehitlerin bütün milletin şehitleri olduğunu belirten Büsküvütçü, “Yalnızca bir partinin, bir zümrenin veyahut da belli bir ideolojik görüşün değil, bugün federasyon yanlısı olanın da, bugün üniter devlet yapısını savunanın da ailesinde muhakkak şehit vardır. Bugün Kıbrıs'ta şehidi olmayan evimiz, akrabası şehit düşmemiş olan insanımız yoktur” dedi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Çalışma Bakanı Taçoy: Asgari ücret makul bir rakamda değişecek
Çalışma Bakanı Taçoy: Asgari ücret makul bir rakamda değişecek
İMO’dan ‘trafiğin sağ şeride alınması’ konusunun gündeme gelmesine tepki
İMO’dan ‘trafiğin sağ şeride alınması’ konusunun gündeme gelmesine tepki
İskele’de şehitleri anma gecesi düzenlendi
İskele’de şehitleri anma gecesi düzenlendi








Anketler
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim