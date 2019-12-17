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MDP’den İHA ve SİHA’lara tepki gösterenlere eleştiri

Milliyetçi Demokrasi Partisi (MDP) Genel Başkanı Buray Büsküvütçü, İnsansız Hava Araçları (İHA) ile Silahlı İnsansız Hava Araçlarının (SİHA) Geçitkale Havaalanı’na konuşlanmasına tepki gösterenleri eleştirdi.

17 Aralık 2019 Salı 13:06
MDP’den İHA ve SİHA’lara tepki gösterenlere eleştiri

“Bizden olmayanlar bir kez daha gün yüzüne çıktı” değerlendirmesinde bulunan Büsküvütçü, tepki gösteren kişilerin açıklamalarıyla içlerindeki devlet ve millet düşmanlığı açığa çıkardığını öne sürdü.

Buray Büsküvütçü yazılı açıklamasında, “Türk milletinin çıkarları söz konusu olduğunda bu kesimler neden hep aleyhte çalışmalar yapıyor” diye de sordu.

Rum yönetiminin silahlanmasına sessiz kalanların neden Türk milletinin kendini savunmak için yaptığı hamlelere tepki gösterdiğini de soran Büsküvütçü, sendikacılara “kendi işinize bakın” çağrısında bulundu.

Rum Yönetimi’nin Doğu Akdeniz’deki doğal zenginlikleri tek taraflı gasp ettiğini, Kıbrıs Türk halkını yok saydığını, iyi niyetli teklifleri şımarıkça reddettiğini söyleyen Büsküvütçü, sondaj çalışmalarının Kıbrıs Türkü’nün haklarını korumak için başlatıldığını belirtti.

Büsküvütçü, Türkiye Cumhuriyeti ile Libya arasında imzalanan anlaşmanın da emperyalistleri çıldırttığını, planları bozduğunu kaydetti.

Anahtar Kelimeler:
MDPİHASİHA
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