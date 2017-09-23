Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
104123
ALTIN
145.704
DOLAR
3.4910
STERLİN
4.7053
EURO
4.1702
Kendisiyle evlendi
Kendisiyle evlendi
Sonbahar enfeksiyonlarından korunmanın 7 yolu!
Ders zili çaldı enfeksiyon dönemi...
Maden suyunu bardaktan içmeyin!
Maden suyunu bardaktan içmeyin!
Çocuklar pes etmeyi 'ebeveynlerinden öğreniyor'
Sakın pes etmeyin!
Hamilelikte bulantı ve kusmaya dikkat
Hamilelikte bulantı ve kusmaya dikkat

MDP’den Musul VE Kerkük’teki Türkmenlere destek mesajı

Milliyetçi Demokrasi Partisi, “Kıbrıs Türk kamuoyuna açık mektup” yayımlayarak, her hal ve şartta Kıbrıs Türkü’nün yanında olan Türkiye Cumhuriyeti’nin yanında olmaya devam edeceğini belirtti.

23 Eylül 2017 Cumartesi 13:51
MDP’den Musul VE Kerkük’teki Türkmenlere destek mesajı

Milliyetçi Demokrasi Partisi (MDP), “Kıbrıs Türk kamuoyuna açık mektup” yayımlayarak, her hal ve şartta Kıbrıs Türkü’nün yanında olan Türkiye Cumhuriyeti’nin yanında olmaya devam edeceğini belirtti.

MDP’nin açık mektubunda, Kuzey Irak Bölgesel Kürt Yönetimi tarafından yapılacağı ilan edilen referanduma işaret edilerek, Kuzey Irak Bölgesel Kürt yönetiminin zaten huzurun olmadığı bir coğrafyada savaş tamtamlarını çalmaya devam ettiği kaydedildi.

Açıklamada, “Türkiye Cumhuriyeti Devleti yaptığı açıklamayla uluslararası hukuktan doğan askeri müdahale hakkını masaya koymuştur. Umarız ki savaşın eksik olmadığı coğrafyamızda yeni bir savaş daha patlak vermez” denildi.

Mektupta, Türkiye Cumhuriyeti'nin bu konuda yapacağı askeri bir müdahale sonrasında, fırsat kollayan Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin Kıbrıs Türkü’ne karşı bir hareketin içine girebileceği iddia edildi.

Açıklamada şöyle denildi: “Baskı zulüm ve savaşın ne demek olduğunu çok iyi bilen Kıbrıs Türk halkı olarak Musul ve Kerkük teki Türkmen kardeşlerimize sabır güç ve selamet dileriz.”

banner22
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kayıp Şahıslar Komitesi Üyeleri Londra’ya gidiyor
Kayıp Şahıslar Komitesi Üyeleri Londra’ya gidiyor
Yalınkaya: “Biz üslubumuzu bilen bir örgütüz”
Yalınkaya: “Biz üslubumuzu bilen bir örgütüz”
“Süslü Kadınlar Bisiklet Turu” düzenleniyor
“Süslü Kadınlar Bisiklet Turu” düzenleniyor

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim