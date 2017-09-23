MDP’den Musul VE Kerkük’teki Türkmenlere destek mesajı

Milliyetçi Demokrasi Partisi (MDP), “Kıbrıs Türk kamuoyuna açık mektup” yayımlayarak, her hal ve şartta Kıbrıs Türkü’nün yanında olan Türkiye Cumhuriyeti’nin yanında olmaya devam edeceğini belirtti.

MDP’nin açık mektubunda, Kuzey Irak Bölgesel Kürt Yönetimi tarafından yapılacağı ilan edilen referanduma işaret edilerek, Kuzey Irak Bölgesel Kürt yönetiminin zaten huzurun olmadığı bir coğrafyada savaş tamtamlarını çalmaya devam ettiği kaydedildi.

Açıklamada, “Türkiye Cumhuriyeti Devleti yaptığı açıklamayla uluslararası hukuktan doğan askeri müdahale hakkını masaya koymuştur. Umarız ki savaşın eksik olmadığı coğrafyamızda yeni bir savaş daha patlak vermez” denildi.

Mektupta, Türkiye Cumhuriyeti'nin bu konuda yapacağı askeri bir müdahale sonrasında, fırsat kollayan Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin Kıbrıs Türkü’ne karşı bir hareketin içine girebileceği iddia edildi.

Açıklamada şöyle denildi: “Baskı zulüm ve savaşın ne demek olduğunu çok iyi bilen Kıbrıs Türk halkı olarak Musul ve Kerkük teki Türkmen kardeşlerimize sabır güç ve selamet dileriz.”