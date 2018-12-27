Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
2018'in en önemli 10 bilim haberi
2018'in en önemli 10 bilim...
Malezya'da 100 kilogramlık piton bulundu
100 kilogramlık piton bulundu
Apple'a şikayet yağmuru
Apple'a şikayet yağmuru
Güneş Sistemi'nde inanılmaz olay: Uranüs yan yattı!
Uranüs yan yattı!
PUBG'yi anlık kaç kişi oynuyor? İnanılmaz rakam...
PUBG'yi anlık kaç kişi oynuyor?
banner40

MEC-SEN Genel Kurulu Yapıldı…

Başkan Yeniden Batu Beyit

27 Aralık 2018 Perşembe 13:28
MEC-SEN Genel Kurulu Yapıldı…

Meclis Çalışanları Sendikası (MEC-SEN) Olağanüstü Genel Kurulu dün yapıldı. Başkanlığa yeniden Batu Beyit seçildi.

banner41
Sendikadan verilen bilgiye göre, Meclis içerisinde bulunan Şehit Cengiz Ratip Kütüphanesinde gerçekleşen Genel Kurulda, mali rapor okunarak oy birliği ile kabul edildi. Konuşmaların da yapıldığı Genel Kurulda daha sonra seçime gidildi.

Seçimde Batu Beyit ve Emirali Öztüccar başkanlık için yarıştı. Seçim sonucunda Batu Beyit 29, Emirali Öztüccar 23 oy alırken, 1 oy da boş çıktı.
Seçim sonucuna göre yeniden başkanlığa seçilen Batu Beyit, yaptığı teşekkür konuşmasında, üyeler arasında yeniden güven tazelemek amacıyla Başkanlık yarışına girdiğini belirterek, genel kurula katılan herkese teşekkür etti. 

Genel Kurulda Yönetim Kurulu da oluşturuldu. Buna göre Batu Beyit başkanlığındaki Mec-Sen Yönetim Kurulunda, Genel Sekreter Mehmet Mear oldu. Üyeliklere ise Ahmet Balcıoğlu, Meryem Özçilem, Ahmet Özkurtuluş, Pınar Atakara ve Hayriye İnatçı seçildi.

banner22
Anahtar Kelimeler:
Batu BeyitMEC-SENGenel KurulHaberGündemKıbrıs
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Lefkoşa’da bir kişi hayatını kaybetti
Lefkoşa’da bir kişi hayatını kaybetti
“Yeni yıla yağmurla gireceğiz”
“Yeni yıla yağmurla gireceğiz”
Haspolat - Taşkent Anayolu’nda kaza
Haspolat - Taşkent Anayolu’nda kaza

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim