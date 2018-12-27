MEC-SEN Genel Kurulu Yapıldı…

Meclis Çalışanları Sendikası (MEC-SEN) Olağanüstü Genel Kurulu dün yapıldı. Başkanlığa yeniden Batu Beyit seçildi.

Sendikadan verilen bilgiye göre, Meclis içerisinde bulunan Şehit Cengiz Ratip Kütüphanesinde gerçekleşen Genel Kurulda, mali rapor okunarak oy birliği ile kabul edildi. Konuşmaların da yapıldığı Genel Kurulda daha sonra seçime gidildi.

Seçimde Batu Beyit ve Emirali Öztüccar başkanlık için yarıştı. Seçim sonucunda Batu Beyit 29, Emirali Öztüccar 23 oy alırken, 1 oy da boş çıktı.

Seçim sonucuna göre yeniden başkanlığa seçilen Batu Beyit, yaptığı teşekkür konuşmasında, üyeler arasında yeniden güven tazelemek amacıyla Başkanlık yarışına girdiğini belirterek, genel kurula katılan herkese teşekkür etti.

Genel Kurulda Yönetim Kurulu da oluşturuldu. Buna göre Batu Beyit başkanlığındaki Mec-Sen Yönetim Kurulunda, Genel Sekreter Mehmet Mear oldu. Üyeliklere ise Ahmet Balcıoğlu, Meryem Özçilem, Ahmet Özkurtuluş, Pınar Atakara ve Hayriye İnatçı seçildi.