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MEC-SEN: "İç güvenlik personeli görevlerini en iyi şekilde yerine getirdi"

MEC-SEN, Cumhuriyet Meclisi’nde 22 Ocak’taki ant içme töreni esnasında, Meclis’e karşı yapılan saygısız tutum ve davranışları kınadı.

24 Ocak 2018 Çarşamba 15:58
MEC-SEN: "İç güvenlik personeli görevlerini en iyi şekilde yerine getirdi"
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Meclis Çalışanları Sendikası (MEC-SEN), Cumhuriyet Meclisi’nde 22 Ocak’taki ant içme töreni esnasında, Meclis’e karşı yapılan saygısız tutum ve davranışları kınadı.

MEC-SEN Başkanı Batu Beyit, Meclis çatısına çıkmak suretiyle yapılan bu girişimin, sadece Yüce Meclis’e değil, aynı zamanda halkın iradesine ve ülke demokrasisine bir saygısızlık olduğunu vurguladı.

Beyit yazılı açıklamasında, halkı, içinden geçilen bu önemli süreçte sağduyuya davet ederek, Cumhuriyet Meclisi’nin itibarını düşüren bu tip eylemlerden kaçınarak, çeşitli provokasyon girişimlerine karşı dikkatli olmaya davet etti.

İÇ GÜVENLİK PERSONELİ GÖREVLERİNİ EN İYİ ŞEKİLDE YERİNE GETİRDİ”

Beyit, “Olayın yaşandığı andan itibaren, Meclis çalışanlarımızdan olan iç güvenlik personelinin yetersiz kaldığı hususunda birçok mecrada yapılan eleştirileri de üzüntü ile takip etmekteyiz. Bilinmesini isteriz ki, iç güvenlik personelimiz, görevlerini en iyi şekilde yerine getirerek, kendilerine verilen yetkiler dâhilinde hareket etmişlerdir” ifadelerini de kullandı.

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Son Güncelleme: 24.01.2018 16:01
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