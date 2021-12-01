Meçhul Tutsaklar’ın Bilinir Olma Mücadelesi ve Türk Medyasında Kıbrıs”, Bartın’da Anlatıldı

Bartın Belediyesi 24. Uluslararası Kitap Fuarı etkinlikleri çerçevesinde altıncı söyleşi Ajans Cyprus ve Kıbrıs Haber Ajansı Genel Yayın Yönetmeni Hüseyin Turan ile Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi, Meçhul Tutsaklar Belgesel Film ve Kitabı Yazarı ve Yönetmeni Dr. Cem Kar tarafından gerçekleştirildi. “Meçhul Tutsaklar’ın Bilinir Olma Mücadelesi ve Türk Medyasında Kıbrıs” adı altında Belediye Cep Sineması’nda gerçekleştirilen söyleşide önemli konulara değinildi.

“Bizim Kıbrıs’ı Tanıtamama Sorunumuz Var”

Kıbrıs Haber Ajans ve Ajans Cyprus Genel yayın yönetmeni Hüseyin Turan, Kıbrıs’ı tanıtamama problemimiz var dedi.

Türkiye medyasında Kıbrıs ile ilgili yanlış bilgi ve belge akışı oluyor. Okuyucu veya izleyiciler Kıbrıs konusunda yanıltılıyor diyen Hüseyin Turan, “Eğitim adası olan Kıbrıs’ta eğlence ve kötü alışkanlıkların yer aldığı ada olarak anlatılıyor. Halbuki tam bir eğitim adasıdır, 113 farklı ülkeden öğrenci KKTC’ye eğitim almaya geliyor. Kıbrıs ile ilgili haber yapanlar net bir bilgi olmadan, yerinde gelip görmeden veya araştırmadan veya herhangi bir mesklektaşı ile irtibata geçmeden haber yapıyorlar. Gazetecilikte önemli olan doğruyu yazmaktır. Sizlerden ricam bir haber okuduğunuzda süzgeçten geçirin.” Dedi.

Hüseyin Turan Kıbrıs tarihine de değinerek 1931 isyanından günümüze kadar gelinen süreçte Kıbrıslı Türklerin nasıl varolma mücadelesi verdiğini anlattı.

Kıbrıslı Rumlarla 50 yıldır yapılan federasyon görüşmelerinden bu güne bir arpa yol alınamadığını ve Rumların anlaşmazlığının her daim devam ettiğini belirten Turan, artık herşeyin geride kaldığını ve yeni bir sayfa açarak KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın Anavatan Türkiye’nin de büyük desteği ile artık dünyada tanınma mücadelesi içine girerek iki devletli bir çözümün kaçınılmaz olduğunu gördüklerini vurguladı.

Daha sonra Meçhul Tutsaklar’ın belgesel yapımcısı ve kitabının yazarı Dr. Cem Kar, Kıbrıslı Türklerin Bilinir Olma Mücadelesini tüm detaylarıyla anlatarak belgeselle ilgili de bilgi verdi. Kar, “Bir dönem için kayıp olan ve ölü olarak bilinen Kıbrıslı Türkler’in ve gazetecilerin neler yaşadığını sizlerle paylaşacağım. Hatta yaşanılanları Kıbrıslı Türkler’in ve gazetecilerin anlatımıyla ve belgeleriyle bu anlatımımı destekleyeceğim. Bu konu ile ilgili ciddi araştırmalar yaptım. Bu araştırmalar 2 yılımı aldı. Bu süreç içerisinde Türkiye, Kıbrıs, İngiltere ve Avustralya’da yaşayan 57 kişi ile 1500 dakikadan fazla, farklı zaman ve yerlerde röportaj gerçekleştirdim. Döneme ait belgelere ulaştım. Elde edilen belgelerle zenginleşen ve anlatılan öyküleri 40 kişilik canlandırma ekibiyle Meçhul Tutsaklar belgeselinde anlatmaya çalıştık. Yine belgesel için yapılan röportajları farklı bir kurgu ile kitaba da dönüştürdük. Bu önemli bilgi ve belgeleri bugün sizlerle paylaşıyoruz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) kendi bayrağı altında yaşam mücadelesi veriyor. Bizim Kıbrıs’ı tanıtamama sorunumuz var. Maalesef yeterince tanıtıp, anlatamıyoruz. Bu tür söyleşiler bizim Kıbrıs Türklerini daha iyi anlatabilmemiz için önemli bir fırsat oluşturuyor. Bizi böylesine önemli bir etkinlikte sizlerle buluşturan başta Belediye Başkanı Sayın Cemal Akın’a ve ekibine teşekkür ediyorum” dedi.

Yapılan konuşmaların ardından “Meçhul Tutsaklar” belgeseli gösterimi gerçekleştirildi. Gösterim esnasında salonda zaman zaman duygusal anlar yaşandı. Daha sonra söyleşi katılımcılarla karşılıklı soru cevap sohbet şeklinde sürerken, söyleşi sonunda Bartın Belediye Başkan Yardımcısı Erol Demirkoparanoğlu tarafından Gazeteci Hüseyin Turan ve Dr. Cem Kar’a Bartın Belediyesi 24. Uluslararası Kitap Fuarı’na vermiş oldukları destekler için plaket ve çeşitli hediyeler takdim edildi.

Hüseyin Turan Kimdir?

“1971 Kastamonu’da doğdu. Yakın Doğu Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunu olan Hüseyin Turan mezun olduğu Üniversitede yıllarca Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü yaptı. 1999 yılından beri KKTC’de çeşitli TV yayın kuruluşlarında TV haber spikerliği ve haber programları yaptı. Bunlar sırasıyla: Akdeniz Radyo TV, Bayrak Radyo Televizyon Kurumu, Avrasya TV, Genç TV ve Kanal T. Halen Hakikat Web TV’de her Çarşamba Hakikat Manşet adlı haber programını sunuyor. Turan, ayrıca kendisine ait olan Ajans Mira Turan Cyprus Media&Production adlı şirketinin bünyesinde bulunan Ajans Cyprus ve Kıbrıs Haber Ajans adlı haber portalının genel yayın yönetmenliğini sürdürmektedir. Hüseyin Turan ayrıca, İngiltere’de yer alan Avrupa Gazetesi, Meclis Özel – Ankara Dergisi ve Türkçe Konuşan Ülkeler Uluslararası Gazeteciler Derneği Kıbrıs temsilciliğini yürütmektedir.”

Dr. Cem Kar Kimdir?

“Aslen İzmitli olan Cem Kar, yaşamını lisans eğitimini almak için 1999 yılında gittiği Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde sürdürmektedir. Lisans eğitimini Yakın Doğu Üniversitesi İletişim Fakültesi, Radyo TV-Sinema bölümünde tamamlayan Kar, Yüksek Lisans eğitimini aynı üniversitede Halkla İlişkiler alanında yapmıştır. İletişim ve Medya Yönetimi, alanında doktorası olan Kar, şu sıralar kendi formatı olan 360 Video çekimleriyle röportajlar yapmaktadır. 1999 yılından bu güne KKTC’nin çeşitli medya kuruluşlarında çalışan Kar, 2012 yılından bugüne ortağı olduğu Abrakadabra Communication Management (ACM)’de stratejik iletişim yönetimi alanında danışmanlık yapmaktadır. Kar, bu alanda bugüne kadar siyasi seçim kampanyaları ve özel sektör reklam kampanyalarını yürütmüştür. Bu kampanyalardan bazıları şöyledir; Vakıflar İdaresi ‘İyilik Gönüllüleri’ kampanyası, Gençlik Dairesi ‘Hayatı Seviyorum, Yaşamayı Seçiyorum’ kampanyası, Vergi Dairesi ‘Vergimi Ödüyorum’ kampanyası, Demokrat Parti ‘Geliyoruz’ kampanyası, Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter’in ilk seçimi kazandığı ‘Biz Birlikte Güçlüyüz’ kampanyası ve Arter’in 2018 seçimlerinde kazandığı ‘Yine Mağusa Kazanacak” kampanyası. 2009 yılında yapımına başladığı ve 2011 yılında kamuoyuna tanıttığı, Meçhul Tutsaklar Belgesel Film ve Kitabı’nın yazar ve yönetmenliğini yapan Kar, şu sıralar GAÜ İletişim Fakültesi bünyesinde Öğretim Görevlisi olarak çalışmanın yanı sıra Tünel isimli belgesel ve kitap projesinin üzerinde çalışmaktadır.”