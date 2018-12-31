Meclis Başkan Yardımcısı Töre Yeni Yıl Mesajı Yayımladı

Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Zorlu Töre, 2018 yılını geride bırakırken yaşanılan üzüntü, sıkıntı ve acıların 2019’da yaşanmamasını diledi.

Töre, yayınladığı mesajda, sosyal ve ekonomik yönden gelişmelerin ve iyileştirmelerin olmasını beklemenin her vatandaşın doğal hakkı olduğunu kaydetti.

“İşsizlerin azalacağı alım gücünün artacağı mutluluk ve huzurun artacağı, sağlık, eğitim ve çevre alanında ciddi iyileşmelerin olacağını yeni yılda görmek istiyoruz. Güvenlik ve özgürlük içinde yaşadığımız Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin daha da kökleştiğini hissetmek istiyoruz.

Halkımıza ve tüm insanlığa sağlık, huzur ve güvenlik içinde nice yıllar diliyoruz.”