Meclis Başkanı aylık benzin tutarını açıkladı

Kamuoyunda sürekli bir şekilde Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay’ın da benzin parasının ne kadar olduğu soruluyordu. Meclis Başkanlığı Özel kalem Müdürü Çağlar Gulamkadir, sosyal medyada Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay’ın araç kullanımı ile ilgili Haziran Ayı benzin fatura tutarının "0" TL, Temmuz ayı benzin fatura tutarının ise 190 TL olduğunu ifade etti.