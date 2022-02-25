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Meclis başkanı kim olacak? Başbakan açıkladı...

UBP Genel Başkanı, Başbakan Dr. Faiz Sucuoğlu, Gündem Kıbrıs Web TV’de Çiğdem Aydın’ın sorularını yanıtladı…

25 Şubat 2022 Cuma 09:43
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Meclis başkanı kim olacak? Başbakan açıkladı...
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ÖZEL HABER

Meclis Başkanlığı hakkında konuşan Sucuoğlu, “Grupla bizzat tek tek konuşacağım. Oradan çıkacak olan karara göre bizim kararımızı ortaya koyacaktır. 23 vekil arkadaşımı arayacağım ve görüşlerini alacağım ve bu şekilde Meclis Başkanı adayımızı belirleyeceğiz. Yani tek aday olacak. Bu işin sorumluluğu bize aittir ve demokratik olan da budur. 23 arkadaşımızdan çıkan karara göre de adayımızı ortaya koyacağız. Grubun görüşü önemlidir. Çünkü kapalı oylamaya meclis başkanı seçilecek. Böyle bir yöntemin uygun ve en iyisi olduğunu düşünüyoruz” dedi. 

Konuşmasının devamında UBP MYK ve Genel Sekreterli seçimi hakkında da bilgi veren Sucuoğlu, “MYK’yı prensip olarak ayda bir toplama kararı aldık. 3 hafta sonraki toplantıda MYK’yı seçeceğiz ve o gün parti meclisinde karar vereceğiz. Daha sonrasında da genel sekreteri seçeceğiz. Parti meclisimiz 120 kişi. Birkaç günde görüşleri almamız kolay değil. Gerekli çalışmalar yapılır ve daha sonrasında da genel sekreterimizi seçeriz. Her şeyi sırayla yapacağız. Biranda her şeyi yapmaya çalışırsanız hiçbir şey yapamazsınız. O nedenle kademeli olarak süreçleri yürütüyoruz” şeklinde konuştu.

Son Güncelleme: 25.02.2022 10:45
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