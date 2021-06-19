Meclis Başkanı Önder Sennaroğlu'ndan Babalar Günü mesajı

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Önder Sennaroğlu, Babalar Günü nedeniyle mesaj yayımladı.

Sennaroğlu, mesajında şunları kaydetti:

“Karşılıksız sevgi, saygı, merhamet, etik ve ahlak gibi değerleri bizlere öğreten babalarımız; yeryüzündeki korkularımıza karşı sığınacak limanımızdırlar. Öyle ki babalar varlıkları ile evlatlarına kaç yaşında olursa olsunlar güven ve cesaret veren kutsal kahramanlardır. Onları ebediyete uğurlayanlar içinse yoklukları tarifsiz bir boşluktur.

Tüm devletler gibi ülkemiz de Koronavirüs salgınına karşı bir yılı aşkın bir süredir mücadele vermektedir. Salgın koşulları ekonomik, siyasi, sosyal bir takım zaruri önlemleri beraberinde getirmiştir. İçerisinde bulunduğumuz şartlar zor ve çetindir. Bu dönemde değerini bir kez daha anladığımız ailemiz, annemiz, babamız ve onların etraflarında bütünleşerek geliştireceğimiz birlik ve dayanışma ruhu ile bu zorlukları elbette aşacağız.

Bu koşullar altında ailesinin refah ve huzuru için her türlü fedakarlıkta bulunan babalarımızın değerini bir kez daha hatırlayalım, onlara hak ettikleri sevgi ve hürmeti sadece zor zamanlarımızda değil; her anımızda gösterelim. Vatanı uğruna şehit düşen atalarımızı ve babalarımızı unutmayalım, dualarımızı esirgemeyelim.

Bu duygu ve düşüncelerle şehitlerimizin ve hakkın rahmetine kavuşan babalarımızın ruhunu şad eder, tüm babaların ve baba adaylarının bu özel gününü en kalbi duygularımla kutlarım.”