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Meclis Başkanı Töre, Azerbaycan Kadın Girişimciler Birliği’ni kabul etti

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde temaslar yapan Azerbaycan Kadın Girişimciler Birliği Yönetim Kurulu heyetini kabul etti.

03 Ağustos 2022 Çarşamba 13:30
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Meclis Başkanı Töre, Azerbaycan Kadın Girişimciler Birliği’ni kabul etti
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Meclis’ten verilen bilgiye göre, kabulde, Kıbrıs Türk Girişimci Kadınlar Derneği Yönetim Kurulundan bazı üyeler de yer aldı.

Cumhuriyet Meclisi Zalihe Çavuşoğlu Toplantı Salonu’nda yer alan kabulde konuşan Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Azerbaycan, Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bayraklarının sonsuza kadar gönderde dalgalanmasını istediklerini ifade etti.

Azerbaycan Cumhuriyeti’nin kurucularından Mehmet Emin Resulzade’nin “Bir kere yükselen bayrak bir daha inmez” sözünü anımsatan ve Azerbaycan tarihini çok iyi bildiğini ifade eden Töre, Azerbaycan’ın Karabağ zaferini gönülden kutladığını dile getirdi.

Türk Devletleri Konseyinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin asil üye olmasının en büyük beklentilerinden biri olduğunu vurgulayan Töre, Türk Devletlerinin birliğinin önemine değindi.

Heyetin, ülkedeki kadın girişimci ve iş kadınları ile işbirliği olanaklarının geliştirilmesini dileyen Töre, “Gönüllerimiz ve davamız bir” dedi.

Azerbaycan Kadın Girişimciler Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Sakine Babayeva da konuşmasında, dayanışma ve birlikteliğin sadece bugün olmadığını geçmişe dayanan köklü bağlarla birliktelik olduğunu ifade etti.

Artık bir millet iki devlet değil, bir millet üç devlet olarak gördüklerini ifade eden Babayeva, Kıbrıslı Türk kadınlarla dayanışmalarının devam edeceğini söyledi.

Kıbrıs Türk Girişimci Kadınlar Derneği Başkanı İçim Kavuklu da konuşmasında, derneğin amaçları arasında bulunan dost ve kardeş ülkeler ile işbirliklerinin geliştirilmesi olduğuna değinerek, Azerbaycan’dan gelen heyet ile yapılacak ortak çalışmaların bu anlamda kendileri için büyük önem taşıdığını kaydetti.

Anahtar Kelimeler:
Zorlu TöreAzerbaycanAzerbaycan Kadın Girişimciler Birliği
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