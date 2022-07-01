Meclis Başkanı Töre, Hala Sultan İlahiyat Koleji mezuniyet törenine katıldı

Cumhuriyet Meclisi Başkanlığı'ndan verilen bilgiye göre Meclis Başkanı Töre, törende yaptığı konuşmada Kıbrıs Türkünün, Türk ve Müslüman kimliğinin değiştirilemeyeceğini ifade ederek İstiklal Marşı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Türkiye Cumhuriyeti bayraklarının milli değerler olduğunu söyledi.

Töre, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde ilahiyat koleji açmak ve Hala Sultan ismiyle bir camii yapılmasının önemli olduğunu, milli ve manevi değerler ile oynamaya çalışanlara karşı her zaman dik bir şekilde duruş sergileneceğini ifade etti.