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Meclis Başkanı Töre: "Önemli bir anın yayınlanması BRT’nin asli görevi"

 Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre,  önemli bir anın kamuoyu ile buluşturulmasının Bayrak Radyo Televizyon Kurumu (BRTK’nın) asli bir görev olduğunu belirtti.

08 Haziran 2022 Çarşamba 11:19
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Meclis Başkanı Töre: "Önemli bir anın yayınlanması BRT’nin asli görevi"
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Töre, Bayrak Radyo Televizyon Kurumu Müdürü Meryem Çavuşoğlu Özkurt’un hapse mahkum edilmesinden “büyük bir üzüntü” duyduğunu belirtti.

Ülkede susuzluğun had safhada olduğu bir dönemde, Türkiye’nin katkılarıyla adaya yeniden su akışının sağlanmasının “tarihi bir an” olduğunu belirten Töre, “Bu tarihi anı kamu yayıncılığı ilkesi gözeterek Kıbrıs Türk halkına sunmanın karşılığının, Sayın Özkurt’a büyük bir bedel ödettirdiğini düşünmekteyim” dedi.

Töre, “Bir kamu kuruluşu olan BRT’in böylesine önemli bir anı izleyicileri ile buluşturmanın işin doğasında asli bir görevi olduğunu ifade ederken, aynı yayını ekranlarına taşıyan özel televizyon kurumlarının benzer yaptırımlara maruz bırakılmamasını da hayret ile takip etmekteyim.

Büyük bir üzüntü ve endişe ile takip ettiğimiz bu hadisenin bir an önce son bulması ve Sayın Özkurt’un yeniden özgürlüğüne kavuşması en büyük temennimizdir” dedi.

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