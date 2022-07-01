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Meclis Başkanı Töre, Polis Genel Müdürü Soyalan’ı kabul etti

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Polis Genel Müdürü Ahmet Soyalan’ı kabul etti. 

01 Temmuz 2022 Cuma 16:29
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Meclis Başkanı Töre, Polis Genel Müdürü Soyalan’ı kabul etti
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 Meclis Şeref Salonunda yer alan kabulde, heyeti ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Töre, ilk olarak polis teşkilatına Eybil Erbil’in vefatı nedeniyle başsağlığı diledi, ardından Polis gününü kutladı. 

 Polis Genel Müdürü Ahmet Soyalan da, Polis teşkilatının 58. Kuruluş yıl dönümünü kutladıklarını ifade ederek, Polis teşkilatının halkın huzuru ve güvenliği için 7/24 görev yaptığını söyledi. 

 Araç gereç personel sıkıntısı olduğunu ancak devletin her aşamada polis teşkilatını güçlendirmek için destek verdiğini ifade eden Soyalan, Polis teşkilatının güçlü ve dirayetli olduğunu, Türkiye’nin verdiği destekle de, diğer ülke polis örgütleriyle yarışacak güçte olduğunu kaydetti. 

 Her alanda eğitim ve teknolojiye önem verdiklerini, buna ulaşmak için ellerinden geleni yaptıklarını ifade eden Soyalan, geçmişte suçlulara ulaşmanın daha zor olduğunu ancak yakalanan teknoloji ile halkın huzuru güvenliği için suçlulara hızlı bir şekilde ulaştıklarını ifade etti. 

 “58 yıl önceki teşkilatla şimdiki arasında uçurumlar var” diyen Soyalan, yangın, mali siber suçlar, yabancılar ve muhaceret çalıştayları yaptıklarını, eğitime önem verdiklerini, halka en iyi hizmeti vermek için çalışmalara devam edeceklerini söyledi. 

Töre 

Meclis Başkanı Töre de, huzur ve güvenliğin sorumlusunun polis teşkilatı olduğunu, ancak halkın da dikkatli olması gerektiğini vurguladı. 

 Töre, teknoloji arttıkça suçların da arttığını ancak polisin başarılı bir şekilde suçların aydınlığa ulaşmasında ve suçluların yakalanması konusunda başarılı çalışmalar yaptığını söyledi. 

 Polis teşkilatının nereden nereye geldiğini iyi bildiklerini, gördüklerini ifade eden Töre, polis teşkilatının tüm ilçelerde güçlü bir şekilde çalıştığını, halkın güvenliğini sağladığını belirtti. 

Devleti idare edenlerin de devlet imkanları içinde polis teşkilatının güçlenmesi için çalıştığını ifade eden Töre, polis teşkilatının güçlenmesinin iki devlet temelinde önemli bir yer teşkil ettiğini de vurguladı. 

Ülkede endişe edilecek bir durum olmadığını ancak her zaman her şarta hazır olunması gerektiğini ifade eden Töre, çalışmalarını bu şekilde sürdürdüklerini kaydetti, polis gününü tebrik etti. 

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