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Meclis Başkanı Uluçay, Güney Kıbrıs’a mesaj gönderdi

08 Mayıs 2019 Çarşamba 16:18
Meclis Başkanı Uluçay, Güney Kıbrıs’a mesaj gönderdi
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Cumhuriyet Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ne mesaj göndererek, “Adanın etrafındaki doğal kaynaklar üzerinden gerginlik değil uzlaşı sağlanmalı” dedi.

Münhasır ekonomik alan içerisindeki doğal kaynakların kullanılmasının hem adanın ekonomisine katkı sağlaması açısından hem de iki tarafın ilerde anlaşma sağlayabilmesi açısından bir uzlaşı vesilesi olması gerektiğini vurgulayan Uluçay, iki taraf arasındaki iş birliği modelinin geliştirilmesi gerektiğini de kaydetti.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay bugün bir kabulü sırasında son günlerde adanın etrafında bulunan doğal gaz rezerviyle ilgili gelişmeleri değerlendirdi.

Uluçay, bir iş birliği yaratılmasının mümkün olmasının, her iki tarafa da yarar sağlayacağını belirtti.

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Uluçay konuşmasında, hidrokarbon yataklarında adanın ekonomisine olumlu yansıması muhtemel doğal gaz rezervlerinin olabileceğinin uluslararası araştırmacıların araştırmaları sonucunda ortaya çıktığını kaydetti.

“Kıbrıs Türk tarafının en başından itibaren münhasır ekonomik alanda bulunması muhtemel doğal gazın her iki halkın ortak ekonomik yararına kullandırılması için ortak hareket edilmesi gerektiğini söylediğini vurgulayan Uluçay, doğal gazın çıkarılması halinde ortaya çıkacak ekonomik değerin hem Kıbrıs Türk halkının hem de Kıbrıs Rum halkının yararına değerlendirilmesi hususunda Kıbrıs Türk tarafının hassas davrandığını kaydetti.

Uluçay, bölgede münhasır ekonomik alan içerisinde bulunması muhtemel doğal gazın hem bölgede hem de iki taraf arasında gerginlik yaratmak yerine bir uzlaşı meselesi olmasını temenni etti.

Uluçay Hidrokarbon kaynakları konusunda uzlaşı çerçevesinde bir işbirliği modeli geliştirilmesinin tarafların yararına olacağını vurguladı.

(BRT)

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Uluçay
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