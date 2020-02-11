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Meclis Başkanı Uluçay, Güzelyurt Okçuluk

11 Şubat 2020 Salı 14:59
Meclis Başkanı Uluçay, Güzelyurt Okçuluk
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 Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay Güzelyurt Okçuluk Derneği Başkanı Muharrem Polat ve beraberindekileri kabul etti.

Dernek Başkanı Muharrem Polat kabulde yaptığı konuşmada, okçuluk sporunun bir nebze daha fazla ön plana çıkması ve farkındalık yaratılması adına ayrıca bu tür faaliyetlerin gençlere faydalarını vurgulamak için ziyareti gerçekleştirdiklerini söyledi.

ULUÇAY: “DEVLET VE HÜKÜMET ELİNDEN GELEN KATKININ FAZLASINI VERMELİ”

Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay da birçok sıkıntıya rağmen özveriyle çalışan sivil toplum örgütlerinin ortaya koyduğu çabanın takdire şayan olduğunu ifade etti.

Uluçay, Güzelyurt bölgesindeki gençlerin bireysel gelişimi için sportif faaliyetlerin önemine işaret ederek, devlet ve hükümet yetkililerinin bu anlamda elinden gelen katkının fazlasını vermesinin gerektiğini kaydetti.

Kabulün basına açık bölümünde Dernek Başkanı Polat, Uluçay’a derneğin flamasını; Uluçay da derneğe Meclis anı tabağını takdim etti.

Anahtar Kelimeler:
MeclisGüzelyurt Okçuluk
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