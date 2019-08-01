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Meclis Başkanı Uluçay’ın 1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı Mesajı

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, Kıbrıs Türk halkının her zaman için Kıbrıs adasında barışın ve huzurun yaşaması için mücadele verdiğini belirtti.

01 Ağustos 2019 Perşembe 10:17
Meclis Başkanı Uluçay’ın 1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı Mesajı

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, Kıbrıs Türk halkının her zaman için Kıbrıs adasında barışın ve huzurun yaşaması için mücadele verdiğini belirterek, mücadelelerinin dün olduğu gibi, bugün de aynı vizyonla devam ettiğini vurguladı.

Uluçay, 1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı nedeniyle yayımladığı mesajda, Kıbrıs Türkü’nün daha esenli ve daha mutlu günlere ulaştıracak ruhun; özveri, dayanışma, birlik ve beraberlik, yurtseverlik ve kararlılıkla olabileceğinin, bugün yıl dönümünü kutladıkları Toplumsal Direniş Bayramı’na vesile olan hadiselerle kanıtlandığını belirtti.

Verilen mücadelelerden sonra bugün her bir bireye düşen görevin birlik ve beraberlik içinde ülkeyi kendi ayakları üzerinde durabilen bir yapıya kavuşturmak olması gerektiğini kaydeden Meclis Başkanı Uluçay, halkın Toplumsal Direniş Bayramını kutladı ve esenlikler diledi.

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