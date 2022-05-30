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Meclis Başkanlık Divanı yarın Özersay’ın istifasını görüşecek

Cumhuriyet Meclisi Başkanlık Divanı, Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay’ın milletvekilliğinden istifasını görüşecek.

30 Mayıs 2022 Pazartesi 15:57
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Meclis Başkanlık Divanı yarın Özersay’ın istifasını görüşecek

Cumhuriyet Meclisi Başkanlık Divanı, Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay’ın milletvekilliğinden istifasını görüşecek.

Cumhuriyet Meclisi Başkanlığının konuya ilişkin açıklaması şöyle:

“İç tüzüğün 132. maddesi uyarınca Halkın Partisi Lefkoşa Milletvekili ve Genel Başkanı Sayın Kudret Özersay 26 Mayıs 2022 tarihinde milletvekilliğinden çekilme (istifa) sunmuştur.

Başkanlık Divanı 31 Mayıs 2022 Salı günü istifanın gerçekliğini görüşmek üzere saat 09.30’da toplanacaktır. Ayrıca Sayın Kudret Özersay da toplantıya iç tüzük uyarınca davet edilmiştir.”

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