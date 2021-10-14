Künye
Kıbrıs 25
parçalı az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Ölümlü kazada tüm detaylar ortaya çıktı
Ölümlü kazada tüm detaylar ortaya...
Korkunç cinayeti baba oğul kavgası ortaya çıkardı
Korkunç cinayeti baba oğul kavgası...
Sahte doktor mahkemeye çıkarıldı
Sahte doktor mahkemeye çıkarıldı
Sahte Adapass kullandı
Sahte Adapass kullandı
İşlediği suçtan 1 ay cezaevine gönderildi
İşlediği suçtan 1 ay cezaevine...
banner107

Meclis bugün de toplanamadı

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nun nisap sorunu nedeniyle 3 gündür ertelenen toplantısı bugün de yapılamadı. Toplantı aynı gündemle 24 saat sonraya ertelendi.

14 Ekim 2021 Perşembe 12:20
24 Okunma
Meclis bugün de toplanamadı
banner108

Cumhuriyeti Meclisi Başkanı Önder Sennaroğlu, bugün 10.55’te oturumu açmayı denedi. İlk denemede Genel Kurul salonuna hiçbir milletvekili girmediğinden 10 dakikalık ara verildi. Genel Kurul salonuna iki milletvekilinin girdiği ikinci denemede de nisap sağlanamadı.

Meclis Başkanı Sennaroğlu, ikinci denemede de nisap sağlanamaması sonrasında yaptığı konuşmada, İç Tüzüğün 58’inci maddesi uyarınca Genel Kurul toplantısının aynı gündemle 24 saat sonraya ertelendiğini belirtti.

Cumhuriyet Meclisi, nisap sorunu nedeniyle pazartesinden beri toplanamıyor.

Başbakan Ersan Saner, dün UBP-DP-YDP koalisyon hükümetinin istifasını Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'a sunmuş, istifa sebeplerinden biri olarak da Meclis’teki nisap sorununu göstermişti.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kıb-tek akaryakıt ihalesi 10 ay sonra ilk kez resmi olarak sonuçlandı
Kıb-tek akaryakıt ihalesi 10 ay sonra ilk kez resmi olarak sonuçlandı
Saner: Aralık ayı sonu, Ocak Ayı başı bir seçime gidebiliriz
Saner: Aralık ayı sonu, Ocak Ayı başı bir seçime gidebiliriz
İkisi de hoşgörü istedi
İkisi de hoşgörü istedi
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim