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Meclis bugün toplanacak

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu bugün toplanacak.

15 Ekim 2018 Pazartesi 08:41
Meclis bugün toplanacak

Genel Kurul’un gündeminde, Kamu çalışanlarının aylık (maaş-ücret) ve diğer ödeneklerinin düzenlenmesi yasası Hakkında Yasa Gücünde Kararname ve Ekonomi, maliye, Bütçe ve plan komitesinin kararnameye ilişkin raporu var.

Genel Kurul’un gündeminde ayrıca, Ulusal Birlik Partisi Lefke Milletvekili Aytaç Çaluda’nın yasama dokunulmazlığının kaldırılması istemini incelemek için oluşturulan komitenin raporu ile Dilekçe ve Ombudsman Komitesinin raporları yer alıyor.

Toplantıda Kanser Hastalığı Bildirim Yasa Tasarısı ile Kamu Sağlık Çalışanları Değişiklik Yasa Tasarısının üçüncü görüşmeleri de yapılacak.

BRTK

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Cumhuriyet MeclisiGenel KurulHaberGündemKıbrıs
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