Meclis bugün toplanacak

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu bugün bir kez daha olağanüstü toplanacak.
Genel Kurul’un saat 10.00’da başlaması beklenen toplantısının gündeminde, “Yayın Yüksek Kurulu 2020 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı” bulunuyor.
Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu bugün bir kez daha olağanüstü toplanacak.
Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu bugün bir kez daha olağanüstü toplanacak.
Genel Kurul’un saat 10.00’da başlaması beklenen toplantısının gündeminde, “Yayın Yüksek Kurulu 2020 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı” bulunuyor.