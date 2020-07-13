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Meclis bugün toplanacak

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu bugün bir kez daha olağanüstü toplanacak.

13 Temmuz 2020 Pazartesi 08:07
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Meclis bugün toplanacak

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu bugün bir kez daha olağanüstü toplanacak.

Genel Kurul’un saat 10.00’da başlaması beklenen toplantısının gündeminde, “Yayın Yüksek Kurulu 2020 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı” bulunuyor.

Anahtar Kelimeler:
MeclisKKTC Meclis
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