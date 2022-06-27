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Meclis bugün toplanıyor

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu saat 10.00’da toplanacak.

27 Haziran 2022 Pazartesi 09:46
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Meclis bugün toplanıyor
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Genel Kurul’da Başkanlığın Genel Kurul’a sunuşları ile komitelerden gelen tasarı ve öneriler yer alacak.

Meclis oturumunda, Elektronik Haberleşme Değişiklik Yasa Tasarısı ve İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesinin Tasarıya İlişkin Raporu; Beşparmak Köyünde Vakıflar İdaresine Ait Mazbut Emlak’tan Talep Edilen Kamu Yolu Olarak Kullanılmasından Oluşan İstibdal İşleminin Onaylanmasına İlişkin Karar Tasarısı ve Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesinin Tasarıya İlişkin Raporu; Merkezi Cezaevi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları Değişiklik Yasa Tasarısı ve İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesinin Tasarıya İlişkin Raporu;  Öğretmenler Değişiklik Yasa Tasarısı ve İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesinin Tasarıya İlişkin Raporu görüşülecek.

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