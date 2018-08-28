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Meclis Çalışanları Süresiz Grev Başlatıyor

Meclis Çalışanları Sendikası(MEC-SEN) 3 Eylül tarihinden itibaren süresiz greve gitme kararı aldı.

28 Ağustos 2018 Salı 12:51
Meclis Çalışanları Süresiz Grev Başlatıyor

Meclis Çalışanları Sendikası(MEC-SEN) 3 Eylül tarihinden itibaren süresiz greve gitme kararı aldığını açıkladı. Ekonomik krizin ardından hükümetin aldığı tedbirlerin yetersiz olduğu belirtilen açıklamada, bu şekilde tepki göstermenin yerinde olduğu kaydedildi. Açıklamanın tamamı ise şu şekilde:

"Bilindiği üzere, bir süreden beri döviz kurlarındaki dalgalanmalar ile başlayan ve Türkiye ile birlikte ülkemizde de oldukça fazla hissedilen ekonomik kriz artık, başta çalışanlar olmak üzere tüm ülke insanını derinden etkilemiştir.

Sendikamız, süreç içerisinde Hükümetimizin almaya çalıştığı tedbirleri yakından takip etmiş, gerek muhalefet, gerek Devlette örgütlü büyük sendikalar olmak üzere, toplumuuzun her kesimi tarafından konuyla ilgili ortaya konan görüş ve önerileri de büyük bir hassasiyetle incelemiştir.

Ancak Sendikamız, gelinen aşamada şu ana kadar alınmaya çalışılan hiç bir önlemin, gerek Devlette gerek ise özel sektörde çalışan kesimin en az zararla bu süreçten çıkmasını sağlayacak düzeyde olmadığı tespitine varmıştır.

Beklentimiz, özellikle çalışanların alım gücünü arttırmaya yönelik girişimler iken, gelinen aşamada Devletin kemer sıkma politikası uygulayarak krizi sadece çalışanların fedakarlıkları ile atlatmaya çalışmak istemesi kabul edilemez bir durumdur.

Ekonomik krizden en fazla etkilenen döviz ile bankalara borcu olan vatandaşlarımızın sorunlarına hükümetin duyarsızlığı ve bu konuda hiç bir somut adım atmaması bu sorunu yaşayan vatandaşlarımızı derinden etkilemiştir.

Bütün bu gelişmelere ve krize rağmen, akaryakıta yapılan son zam ise bardağı taşıran son damla olmuştur.

Tüm bu gelişmeler ışığında Sendikamız, yaşananlara tepki göstermek, zamların geri alınmasını talep etmek ve ülke çapında gerek sendika gerek ise özel sektör çalışanlarının birlik ve mücadelesi adına 3 Eylül Pazartesi, Saat:09.00’dan itibaren Cumhuriyet Meclisi önünde süresiz grev başlatma kararı almıştır.

Grev kararımıza, başta tüm sivil toplum örgütleri olmak üzere halkımızın ve toplumumuzun tüm kesimlerini yanımızda yer alarak desteklerini beklemekteyiz.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

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Anahtar Kelimeler:
Meclis Çalışanları SendikasıMEC-SENGrevGündemKıbrıs
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kıbrıslı 2018-08-28 13:08:00

Gidin gidin hepiniz greve gidin. Belki düşürürsünüz bu hükümeti da ubp gelir. Bir daha mahveder ortalığı da sonra londrada buluşuruz. Biraz sıkın kemerlerinizi kardeşim. Biz de sıkıldık. Sabrediyoruz. Ubp ve yeniden doğuş gelirse tam bittik. Bunları bilmez misiniz.

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Emekli 2018-08-28 14:26:25

Eyi Bok yediniz....Terbiyesizler..Her taraf yangın yerine döndü,sen kalk bir iki gerizekalı menfaatperest için greve git..Kendi ayağınıza kurşun sıkıyorsunuz haberiniz yok...

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MAGOSALI 2018-08-28 13:28:01

BUNLAR NE BİLİR DA NE TEDBİRİ ALACAK ACEMİLER MANGASI VE ÖRP

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Misafir Avatar
Gargacı 2018-08-28 14:33:03 @MAGOSALI

Gel de çok bilirsen bu tedbirleri sen al be arkadaş..Üçün biri senin için hazır..Allah'ın mandrahalosu...

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vatandas 2018-08-28 14:24:56

sahte ve satilmis solun elinden Allah kibrisliyi korusun faşist isgalci ve yobazlar kibrisli turklerini temizlesin olurken bir serefimiz olsun

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