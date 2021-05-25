Meclis Çalışanlarından Zalihe Çavuşoğlu Anıldı

MECLİS ÇALIŞANLARINDAN ZALİHE ÇAVUŞOĞLU ANILDI…

2016’da hayatını kaybeden Cumhuriyet Meclisi çalışanlarından Zalihe Çavuşoğlu, ölümünün 5.yıldönümünde anıldı.

Cumhuriyet Meclisi’nde gerçekleşen anma töreninde Meclis Başkan Yardımcısı Armağan Candan, UBP Milletvekilleri Özdemir Berova, Faiz Sucuoğlu, Aytaç Çaluda, CTP Milletvekili Erkut Şahali, Sıla Usar İncirli ve HP Milletvekili Jale Refik Rogers’in yanısıra Genel Sekreteri Seral Fırat, Meclis Bürokratları ve Meclis çalışanlar da hazır bulundu.

Törende konuşan Zalihe Çavuşoğlu’nın çalışma arkadaşı Meclis hukukçularından Nazen Şansal, onun gülen yüzü, sıcak kalbi, kibar davranışları, yardım severliği ve işine olan özverisi ve saygısını her daim hatırladıklarını belirtti.

Çavuşoğlu’nun 15 yıldan fazla Meclis’e hizmet ettiğini dile getiren Şansal, hayata çok erken veda ettiğini ancak yardımsever kişiliğini kişiliğini ölümünden sonra vasiyeti üzerine organlarını bağışlayarak da gösterdiğini anımsattı.

Onun en belirgin özelliklerinden birinin en stresli ortamlarda bile inceliğinden ve nezaketinden ödün vermemesi olduğunu ifade eden Şansal Çavuşoğlu’nun çok adaletli birisi olmasına karşın ölümün ona adaletli davranmadığını belirtti.

CANDAN

Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Armağan Candan da konuşmasında, Çavuşoğlu’nun erken ölümün hiçbir zaman yakışmadığı bir kişi olduğunu dile getirerek: “Ne mutlu ona ki bu kadar kendisini seven arkadaş biriktirdi” dedi.

Zalihe Çavuşoğlu’nun gerek yaşadığı bölgede gerek ise Meclis’te sevgiyle anılan bir isim olduğunu ifade eden Candan, Meclis’te verdiği disiplinli ve uyumlu çalışmalarının asla unutulmayacağını söyledi.

Candan, ailesi başta olmak üzere tüm çalışma arkadaşları ve sevenlerine sabırlar dilerken Çavuşoğlu’nu rahmetle andı ve organizeye katılan herkese teşekkür etti.

ZALİHE ÇAVUŞOĞLU KİMDİR?

7 Kasım 1973 tarihinde Baf kazasının Yakacık (Magunda) köyünde dünyaya gelen Zalihe Çavuşoğlu, ilk ve orta eğitimini Kurtuluş Lisesi’nde tamamladıktan sonra 2014 yılında YDÜ Edebiyat Fakültesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık bölümünü bitirdi. Çavuşoğlu ayrıca Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü’nde “Yüksek Onur Belgesi” alarak mezun oldu.

13 Haziran 1992 tarihinde Ali Çavuşoğlu ile dünya evine giren Çavuşoğlu’nun Irmak ve Ege isimli 2 çocuğu bulunuyor.

17 Mayıs 1999 tarihinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi’nde Parlamenter Hizmetler memuru olarak göreve başlayan Çavuşoğlu, dönemin Meclis Başkanları Dr. Vehbi Zeki Serter, Dr. Fatma Ekenoğlu ve Dr. Hasan Bozer’in görev süreleri boyunca Meclis Başkanı Sekreterliği yaptı.

Geçirmiş olduğu beyin kanaması nedeniyle 24 Mayıs 2016 tarihinde vefat eden Çavuşoğlu, hayatını kaybettiği döneme kadar Cumhuriyet Meclis’inde I. Derece Yasama ve Parlamenter Hizmetler memuru olarak görevini yerine getirdi.

Zalihe Çavuşoğlu’nun organları, kendi isteği ve sözlü vasiyeti üzerine bağışlandı.