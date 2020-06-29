Meclis çalışmaları seçim yasaklarına kadar devam edecek

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, Meclis çalışmalarının başında yaptığı konuşmada, Meclis’te bulunan tüm parti başkanlarının vardığı konsensüsü açıkladı…

Uluçay, Kovid-19 döneminde meclisin gerçekleştiremediği toplantıların 30 Haziran’dan itibaren Yüksek Seçim Kurulunun ilan edeceği Cumhurbaşkanlığı seçim takvimine kadar Meclis Genel Kurulu’nun haftada bir kez olağan üst toplanmasına karar verdiklerini duyurdu.