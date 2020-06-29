Meclis çalışmaları seçim yasaklarına kadar devam edecek

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, Meclis çalışmalarının başında yaptığı konuşmada, Meclis’te bulunan tüm parti başkanlarının vardığı konsensüsü açıkladı…
Uluçay, Kovid-19 döneminde meclisin gerçekleştiremediği toplantıların 30 Haziran’dan itibaren Yüksek Seçim Kurulunun ilan edeceği Cumhurbaşkanlığı seçim takvimine kadar Meclis Genel Kurulu’nun haftada bir kez olağan üst toplanmasına karar verdiklerini duyurdu.
Heee tatil tatlı tatil.corona ekonomi ne önemi var. haftada 1 ayıp olmasın tepki görmeyin diye geliniz. haa bakalım gelenler10 kişiyi bulacak mı? Çalışaçalışaöldünüz.meclisearada sıra gelenlere ne yaoılıyor?birdahiç gelemyen da var.amamaaşıalıyor.işegelmedenmaaşhemde vekiller.!!!
haftada bir meclis maaş full ben de böyle iş isterim haftada bir ( o da gelirsen ne kadar kalırsın bilmem ) maaş full yeme içme kahve çay bedava olsun... DOLCE VITA