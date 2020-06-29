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Meclis çalışmaları seçim yasaklarına kadar devam edecek

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, Meclis çalışmalarının başında yaptığı konuşmada, Meclis’te bulunan tüm parti başkanlarının vardığı konsensüsü açıkladı…

29 Haziran 2020 Pazartesi 16:07
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Meclis çalışmaları seçim yasaklarına kadar devam edecek

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, Meclis çalışmalarının başında yaptığı konuşmada, Meclis’te bulunan tüm parti başkanlarının vardığı konsensüsü açıkladı…

Uluçay, Kovid-19 döneminde meclisin gerçekleştiremediği toplantıların 30 Haziran’dan itibaren Yüksek Seçim Kurulunun ilan edeceği Cumhurbaşkanlığı seçim takvimine kadar Meclis Genel Kurulu’nun haftada bir kez olağan üst toplanmasına karar verdiklerini duyurdu.

Anahtar Kelimeler:
Cumhuriyet MeclisiTeberrüken Uluçay
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vatandaş 2020-06-29 16:45:06

Heee tatil tatlı tatil.corona ekonomi ne önemi var. haftada 1 ayıp olmasın tepki görmeyin diye geliniz. haa bakalım gelenler10 kişiyi bulacak mı? Çalışaçalışaöldünüz.meclisearada sıra gelenlere ne yaoılıyor?birdahiç gelemyen da var.amamaaşıalıyor.işegelmedenmaaşhemde vekiller.!!!

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DOLCE VITA 2020-06-29 19:35:13

haftada bir meclis maaş full ben de böyle iş isterim haftada bir ( o da gelirsen ne kadar kalırsın bilmem ) maaş full yeme içme kahve çay bedava olsun... DOLCE VITA

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