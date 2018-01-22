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Meclis çatısına çıkan eylemciler gözaltında

Lefkoşa'da bu sabah gerek Afrika Gazetesi'ne yapılan linç girişimi gerekse Cumhuriyet Meclisi binası üzerine çıkılarak bayrak açılması olaylarıyla ilgili tutuklamalar başladı.

22 Ocak 2018 Pazartesi 22:26
Meclis çatısına çıkan eylemciler gözaltında
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Lefkoşa'da bu sabah gerek Afrika Gazetesi'ne yapılan linç girişimi gerekse Cumhuriyet Meclisi binası üzerine çıkılarak bayrak açılması olaylarıyla ilgili tutuklamalar başladı.

Aldığımız bilgilere göre, Cumhuriyet Meclisi binası çatısına çıkarak bayrak açan iki eylemci akşam saatlerinde polis tarafından göz altına alındı.

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Yorumlar
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el turko 2018-01-22 22:53:04

türkler istilacı diyen zihniyett ceza görcekmiii ?? kıbrıs türklerindir osmanlıdan beri rumların degill

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HARUN 2018-01-22 22:55:44

ALLAH TÜRKÜ KORUSUNN 1974 UNUTAMAM RUMLARIN OYUNUNA GELMEYİNN İSLAM ORDUSU MUHAMMEDSİN SAV ORDUSU TÜRKLER GELİYORR

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selçuk 2018-01-22 23:01:38

dama çıkan arkadaşları tebrik ediyorum. buranın yerleşik halkınna da bir çift lafım var. Ya milli meselelerde adam gibi ülkesini savunsunlar. ya da bu asalaklar anavatanları İngiltereye siktir olsun gitsinler.

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dağbaşı 2018-01-22 22:48:45

kıbrısın dağ başı olmadığını birileri bunlara içerde anlatsın. da bir daha yapamasınlar.

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ali 2018-01-23 00:05:42

hem gavur dersiniz hem ALmanya ,Hollanda, işveç İngiltere Amerika kapıların da vize Almak için çırpınırsınız. tırlarda saklanır iltica etmek için yalvarırsınz... boşun değil ,size bütün dünya vize uyguluyor...... ATATÜRK ne demiş 'geldiğiniz gibi gidersiniz' ...

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Right 2018-01-22 22:49:52

1. si niye izin verdiniz. 2. Ne yani hepsi 2 kişi mi suçlu? O zaman polise daha büyük yuuuuh. 2 kişiyi idare edemediniz. Göz boyama ile bu işler çözülmez. Bu daha başlangıç. Daha beter olsun.

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hasan 2018-01-23 00:01:03

böyle voyvodalıklarla türk milleti masa başında herşeyini kaybeder.. niye tırlarda saklanarak Hollanda ,İngiltere, v.s Avrupa ülkelerine iltica etmek istersiniz? niye Hollanda ALAMANYA DA BORUNUZ ÖTMEZ,? çıkın bakalım ingiltereye meydasn da ve kırın dökün.. anında sınır dışı edilirsiniz.. GİDİN SAVAŞIN suriye yakın ... VOYVODALAR..dünya size gülüyor kınıyor..

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