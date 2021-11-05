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Meclis Danışma Kurulu toplandı!

Meclis Danışma Kurulu, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Önder Sennaroğlu Başkanlığında toplandı.

05 Kasım 2021 Cuma 09:38
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Meclis Danışma Kurulu toplandı!
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Zalihe Çavuşoğlu, toplantı salonunda yer alan toplantıya UBP Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu, CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, HP Genel Başkanı Kudret Özersay, TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit ve  DP Genel Başkanı Fikri Ataoğlu katıldı.
Toplantıda ayrıca UBP’den Oğuzhan Hasipoğlu ve Sunat Atun, CTP’den Asım Akansoy ve Fazilet Özdenefe, HP’den Tolga Atakan ve Jale Refik Rogers ve DP’den Koral Çağman da yer aldı.
Yaşadığı sağlık sorunu nedeniyle tedavisi devam eden YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı ise toplantıya katılamadı.

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