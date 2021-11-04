Meclis Danışma Kurulu yarın toplanacak

Meclis Başkanı Önder Sennaroğlu, BRT ekranlarında yayınlanan ’18. Saat’ adlı programa telefon bağlantısı ile katıldı.

Sennaroğlu, UBP grup başkan vekili tarafından Meclis Başkanlığına, Danışma Kurulu’nun toplanması için bir müracaatta bulunulduğunu duyurdu.

Önder Sennaroğlu, ‘erken genel seçim tarihinin belirlenmesi’, ‘Seçim ve Halkoylaması Yasası’nda bazı değişiklikler yapılması amacıyla yarın saat 09.00’da Danışma Kurulu’nun toplanacağını aktardı.

Sennaroğlu, toplantıya Mecliste bulunan tüm siyasi partilerin katılacağını belirtti.