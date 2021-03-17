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Meclis Dilekçe ve Ombudsman komitesi toplandı

Cumhuriyet Meclisi, Dilekçe ve Ombudsman Komitesi, UBP Milletvekili Komite Başkanı İzlem Gürçağ Altuğra başkanlığında toplandı.

17 Mart 2021 Çarşamba 16:54
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Meclis Dilekçe ve Ombudsman komitesi toplandı

Meclisten yapılan açıklamaya göre, Dilekçe ve Ombudsman Komitesi, gündeminde bulunan 28 dilekçeyi görüştü. Komite, ilgili kurumlarla yapacağı yazışmalar doğrultusunda, bir sonraki toplantısında bahse konu dilekçelerle ilgili değerlendirmelerine devam edecek.
UBP Milletvekili İzlem Gürçağ Altuğra başkanlığındaki Dilekçe ve Ombudsman Komitesi toplantısına, Komite Başkan Vekili CTP Milletvekili Salahi Şahiner, UBP Milletvekili Özdemir Berova, HP Milletvekili Erek Çağatay ve CTP Milletvekili Erkut Şahali katıldı.

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